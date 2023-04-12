Стоматолог Лапушкина объяснила, как быстро справиться с зубной болью

Зубная боль всегда не вовремя. По закону подлости зубы начинают болеть в праздничные или выходные дни, далеко от дома и ближайшей стоматологии, где можно экстренно получить помощь. Как быть?Конечно, самое верное решение в случае зубной боли — не допускать ее развития, то есть регулярно посещать стоматолога, чистить зубы, проводить профессиональную гигиену. Если же вы дотянули до того момента, когда зуб разболелся, наиболее верное решение — немедленно обратиться к врачу.Во всех городах есть круглосуточные стоматологические клиники, которые принимают пациентов с острой болью. Если же обращение к врачу недоступно, можно попробовать облегчить себе страдания, чтобы дотерпеть до визита к стоматологу. О способах временно унять боль рассказала врач-стоматолог Юлия Лапушкина.Чем нельзя облегчать больОсновное, что можно сделать при зубной боли, если вы никак не можете добраться до ближайшего стоматолога, — это принять препараты, которые обладают обезболивающим эффектом. Никаких народных средств в борьбе с болью применять не стоит. Категорически запрещено греть область зуба: через несколько часов можно получить серьезные осложнения, иногда с угрозой для здоровья. Нельзя полоскать больной зуб любым видом алкоголя и принимать спиртное внутрь «для обезболивания».Также не нужно практиковать закладывание в зуб каких-либо лекарств или эфирных масел. Этим вы можете нанести дополнительные повреждения и без того пострадавшим тканям и спровоцировать осложнения с усилением боли.Под запретом применение долек чеснока, полоскания, припарок и примочек к больному зубу. Все это никак не улучшит ситуацию, скорее, наоборот.Какие таблетки помогут при зубной болиСегодня рынок анальгетиков обширный. Препараты разделяют по происхождению и принципу воздействия. Для каждого класса есть свои показания к приему — они устраняют боль определенного типа. Например, при зубной боли препараты со спазмолитическим компонентом неэффективны.Анальгетики при попадании в плазму крови влияют на нервные окончания, подавляя поток болевых импульсов. Они могут помочь в борьбе с зубной болью. Противовоспалительные препараты нестероидного ряда уменьшают отечность, интенсивность воспаления тканей и раздражения нервных окончаний. Они тоже могут помочь при боли. Но эффективность конкретного средства зависит от состава и особенностей его действия.Осторожнее при приеме: есть побочные эффектыХотя среди препаратов анальгетического профиля и НПВС есть достаточно сильные средства, они показаны далеко не всем страдальцам с зубной болью. Каждый препарат имеет внушительный список побочных эффектов и противопоказаний, которые могут ограничить их использование. Особенно это важно, если препарат принимается не 1-2 раза, чтоб дотерпеть до немедленного визита к врачу, а длительно.Как применять препаратыКакие бы таблетки вы ни выбрали для устранения зубной боли, важно помнить: они не заменяют похода к врачу. Любые препараты применяют, чтобы облегчить состояние, пока вы ждете приема. Вылечить возникшую проблему они не смогут.Поэтому как можно скорее нужно посетить стоматолога.Перед тем как принимать любое лекарство, нужно обязательно ознакомиться с инструкцией — узнать противопоказания, дозу приема и кратность использования препарата. Нарушать указанные дозировки в надежде, что они дадут больший эффект, нельзя, равно как и принимать препарат чаще, надеясь, что это уменьшит боль.Ну и, наконец, простой совет: займитесь чем-либо. Важно отвлечься, с головой погрузиться в какое-то дело — это поможет снизить интенсивность боли. Горизонтальное положение усиливает боль, что связано с усилением кровотока, поэтому для сна лучше всего выбирать полусидячее положение.