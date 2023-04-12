Стоматолог Лапушкина объяснила, как быстро справиться с зубной болью
Конечно, самое верное решение в случае зубной боли — не допускать ее развития, то есть регулярно посещать стоматолога, чистить зубы, проводить профессиональную гигиену. Если же вы дотянули до того момента, когда зуб разболелся, наиболее верное решение — немедленно обратиться к врачу.
Во всех городах есть круглосуточные стоматологические клиники, которые принимают пациентов с острой болью. Если же обращение к врачу недоступно, можно попробовать облегчить себе страдания, чтобы дотерпеть до визита к стоматологу. О способах временно унять боль рассказала врач-стоматолог Юлия Лапушкина.
Чем нельзя облегчать боль
Основное, что можно сделать при зубной боли, если вы никак не можете добраться до ближайшего стоматолога, — это принять препараты, которые обладают обезболивающим эффектом. Никаких народных средств в борьбе с болью применять не стоит. Категорически запрещено греть область зуба: через несколько часов можно получить серьезные осложнения, иногда с угрозой для здоровья. Нельзя полоскать больной зуб любым видом алкоголя и принимать спиртное внутрь «для обезболивания».
Также не нужно практиковать закладывание в зуб каких-либо лекарств или эфирных масел. Этим вы можете нанести дополнительные повреждения и без того пострадавшим тканям и спровоцировать осложнения с усилением боли.
Под запретом применение долек чеснока, полоскания, припарок и примочек к больному зубу. Все это никак не улучшит ситуацию, скорее, наоборот.
Какие таблетки помогут при зубной боли
Сегодня рынок анальгетиков обширный. Препараты разделяют по происхождению и принципу воздействия. Для каждого класса есть свои показания к приему — они устраняют боль определенного типа. Например, при зубной боли препараты со спазмолитическим компонентом неэффективны.
Анальгетики при попадании в плазму крови влияют на нервные окончания, подавляя поток болевых импульсов. Они могут помочь в борьбе с зубной болью. Противовоспалительные препараты нестероидного ряда уменьшают отечность, интенсивность воспаления тканей и раздражения нервных окончаний. Они тоже могут помочь при боли. Но эффективность конкретного средства зависит от состава и особенностей его действия.
Осторожнее при приеме: есть побочные эффекты
Хотя среди препаратов анальгетического профиля и НПВС есть достаточно сильные средства, они показаны далеко не всем страдальцам с зубной болью. Каждый препарат имеет внушительный список побочных эффектов и противопоказаний, которые могут ограничить их использование. Особенно это важно, если препарат принимается не 1-2 раза, чтоб дотерпеть до немедленного визита к врачу, а длительно.
Как применять препараты
Какие бы таблетки вы ни выбрали для устранения зубной боли, важно помнить: они не заменяют похода к врачу. Любые препараты применяют, чтобы облегчить состояние, пока вы ждете приема. Вылечить возникшую проблему они не смогут.
Поэтому как можно скорее нужно посетить стоматолога.
Перед тем как принимать любое лекарство, нужно обязательно ознакомиться с инструкцией — узнать противопоказания, дозу приема и кратность использования препарата. Нарушать указанные дозировки в надежде, что они дадут больший эффект, нельзя, равно как и принимать препарат чаще, надеясь, что это уменьшит боль.
Ну и, наконец, простой совет: займитесь чем-либо. Важно отвлечься, с головой погрузиться в какое-то дело — это поможет снизить интенсивность боли. Горизонтальное положение усиливает боль, что связано с усилением кровотока, поэтому для сна лучше всего выбирать полусидячее положение.
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