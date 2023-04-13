Антибиотики, йод и еще 4 открытия в медицине, которые были сделаны случайно и изменили мир

Иногда случайности, приключившиеся с некоторыми людьми, стали буквально прорывными открытиями. Так происходило и в медицине — из-за лени, неряшливости или скуки удалось создать революционные вещи.Большинство открытий в медицине — это многолетний труд ученых в лабораториях, годы экспериментов, неудач и провалов. Но далеко не все. Есть поистине революционные открытия, которые сделаны совершенно случайно.Как известно, многие ученые — специфические люди, и именно особенности их поведения, забывчивость, рассеянность и даже неряшливость помогли им в работе. Обсудим подобные открытия с патофизиологом, врачом-иммунологом Еленой Парецкой.Лентяй и неряха спас миллионыСпасительные для всего мира антибиотики были открыты благодаря лени и неряшливости талантливого хирурга и ученого Яна Флеминга. Он в свободное от работы время занимался изучением свойств бактерий, которых культивировал на чашках Петри. Но, в отличие от большинства ученых, которые после своих экспериментов тщательно убирали рабочее место, он бросал чашки с бактериями, неделями не убирая их. И однажды обнаружил, что на одной из них завелась плесень, а колонии, которые до этого жили на питательной среде, погибли. Это стало началом открытия пенициллина — первого антибиотика.Чуть позднее этот же ученый, работая все с теми же бактериями, чихнул по время изучения очередной колонии. В тех местах, где на питательную среду с бациллами попала его носовая слизь, их рост затормозился. Так был открыт лизоцим, природный антибиотик слизи.Засиделся допоздна и открыл рентгенУченый, который любил засиживаться в своей лаборатории до поздней ночи, однажды, уходя и выключая свет, обнаружил, что на столе продолжила светиться пластина, которая была покрыта соединением платино-цианистого бария. Наблюдательным ученым оказался тот самый Вильгельм Рентген. Чтобы определить, откуда пошло свечение, ведь солнечного света не было, ученый отключил катодную трубку. Свечение пропало.Этот феномен навел его на мысль о том, что существуют некие невидимые глазу Х-лучи, которые, как выяснилось, засвечивают фотопленку. Это позволило ему получить первый рентгеновский снимок костей своей руки. В дальнейшем открытие привело к широкому распространению этого метода исследования в практической медицине.Йод был открыт благодаря котуХимик Бернард Куртуа изучал золу из морских водорослей, которая была в то время основой для изготовления соды. На столе ученого было множество емкостей с реагентами, а его кот, который неудачно запрыгнул на стол, лапами столкнул на пол пару склянок. В одной был раствор золы водорослей в спирте, в другой — серная кислота.Вещества вступили в реакцию, в результате чего образовался фиолетово-синий дым, который осел на предметах кристаллами, издавая едкий специфический запах. Эти кристаллы вызвали у ученого интерес, он стал изучать это вещество, которое назвал йодом.Первый наркоз из циркаВ 1844 году дантист Гораций Уэллс, изнывая от скуки, пошел на представление бродячего цирка. В те времена, к слову сказать, были крайне популярны забавы с «веселящим газом» — закисью азота. Клоун, показывавший представление, выбрал из зала добровольца, которому дал дышать этим газом. Человек настолько разошелся в смехе и дурашливости, что упал, сломав ногу, но боли совершенно не ощутил.Стоматолог понял: газ обладает обезболивающим действием. Он повторил эксперимент уже над собой, попросив коллегу удалить ему зуб, предварительно вдохнув закиси азота. Правда, этот эксперимент у него не удался, над врачом посмеялись, но затем наука подтвердила вывод стоматолога. Сегодня закись азота используют в анестезиологии.Хотел согреть, но открыл кардиостимуляторПрародитель современного кардиостимулятора был открыт во время исследования совершенно иных явлений. Джон Хоппс изучал вопросы помощи людям, которые пережили гипотермию — сильное переохлаждение на морозе или после ледяной воды. Он пытался найти способы быстрого согревания, среди прочих используя высокочастотные радиоизлучения.Сахарозаменитель из-за грязных рукУченый Константин Фальберг, изучая химические свойства битума, настолько замучился на работе, что, уходя из лаборатории, банально забыл тщательно помыть руки. Не сделал он этого и садясь ужинать. В итоге, к чему бы из еды он ни прикасался, все приобретало сладкий вкус.Это навело его на мысль, что на руках осталось вещество, которое и давало сладость. В итоге был открыт сахарин, который долгое время заменял диабетикам обычный сахар.