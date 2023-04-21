Терапевт Хухрев перечислил, что необходимо включить в дачную аптечку
По словам эксперта, антигистаминный препарат пригодится, если возникнет аллергия на пыльцу или укус насекомого. Должны быть под рукой также пластырь, зеленка, йод.
Стоит включить в аптечку и средство, которое принимают при отравлении. В случае, когда у человека начинается рвота или диарея, важно восстановить электролиты в организме, чтобы он не ослаб, и отвезти в больницу.
Есть и препараты, которые в дачную аптечку добавлять не стоит, отметил врач. Например, антибиотики и лекарства, нормализующие пищеварение, может назначить только доктор конкретному пациенту. Кроме того, не нужно запасаться средствами от укусов змей или клещей: в таких ситуациях необходимо незамедлительно ехать в больницу, а не пытаться справиться с проблемой самостоятельно.
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