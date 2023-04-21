4 пищевых добавки, которые избавляют от стресса - нутрициолог Строков

Добавки, такие как магний и рейши, могут помочь справиться со стрессом.В современном быстро меняющемся мире стресс стал привычной частью нашей жизни. Будь то работа, отношения, токсины в окружающей среде или проблемы со здоровьем, стресс может оказать серьезное влияние как на наше психическое, так и на физическое благополучие.«Хотя лучший способ уменьшить стресс — это устранить источник стресса, например, путем улучшения управления временем, дистанцирования от разрушающих отношений или решения проблем с пищеварением. Но иногда и небольшая помощь извне могут иметь решающее значение. Здоровая диета, регулярные физические упражнения и качественный сон имеют решающее значение для борьбы со стрессом, а добавки могут помочь обеспечить дополнительный уровень поддержки», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .Хотя следующие добавки могут быть применимы ко многим, каждый из нас индивидуален, и некоторые добавки противопоказаны при определенных состояниях здоровья или лекарствах. Всегда консультируйтесь с квалифицированным специалистом в области здравоохранения, прежде чем начинать новую добавку.РейшиРейши — это лекарственный гриб, также называемый королевой грибов из-за его многочисленных преимуществ для здоровья и долголетия.Рейши считается одной из лучших добавок от стресса. Как адаптоген, он повышает устойчивость к стрессу, делая стресс более управляемым и предотвращая истощение или выгорание.«Вы можете добавить одну чайную ложку в свой утренний кофе или коктейль для снятия стресса в течение дня или принимать его перед сном, чтобы способствовать более глубокому и восстанавливающему сну».МагнийМагний часто называют успокаивающим минералом из-за его способности уменьшать стресс и тревогу, успокаивая нервную систему и способствуя расслаблению. Магний также играет ключевую роль в производстве энергии, здоровье костей, мышечной и нервной функции.Родеола розоваяЭто адаптоген, используемый на протяжении веков в традиционной медицине для повышения устойчивости к стрессу, он регулирует уровень кортизола в организме.Омега-3Жирные кислоты омега-3 являются незаменимыми жирами, важными для функции мозга, здоровья сердечно-сосудистой системы и общего самочувствия. Они известны своей способностью уменьшать воспаление и улучшать когнитивные функции, а также уменьшать симптомы депрессии и беспокойства.