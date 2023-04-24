Скрытая угроза почкам, о которой вы можете не догадываться

Среди заболеваний почек врачи особо выделяют гломерулонефрит. Он протекает в скрытой форме, представляя серьезную угрозу для организма. Первые симптомы проявляются только при острой стадии, когда нарушается работа органа, возникает риск почечной недостаточности.Гломерулонефрит объединяет целую группу заболеваний почек, поражающих гломерулы – почечные клубочки. В организме они выполняют роль природных фильтров, очищают кровь от токсинов. Воспаление приводит к нарушению обмена веществ, сбою в работе всех систем.Причины развития гломерулонефритаВоспалительный процесс в клубочках почек протекает в разной форме:Острая. Возникает как осложнение после инфекции горла, носоглотки, пневмонии. Его провоцирует активность бактерий стафилококка, частые простуды, нежелание принимать антибиотики по назначению врачей.Хроническая. Чаще встречается у взрослых пациентов как побочная реакция на сильнодействующие препараты, при развитии аутоиммунных болезней.Причиной могут стать вирусные, грибковые или бактериальные инфекции, врожденные патологии, употребление алкоголя, отравление химикатами. В группе риска люди, проживающие в неблагоприятных экологических условиях, мужчины, работающие на химическом производстве. Воспаление и отмирание клубочков часто происходит при красной волчанке, васкулите, ревматоидном артрите.В 85–90% случаев пациенты на протяжении многих лет живут с хронической формой гломерулонефрита, даже не подозревая, что почки подвергаются опасности. Болезнь может медленно прогрессировать 10–15 лет до появления первых симптомов.В чем опасность заболевания? При гломерулонефрите меняется структура почки: клубочки постепенно отмирают, заменяются плотной соединительной тканью. Орган перестает полноценно работать. Ситуация может закончиться почечной недостаточностью, при которой требуется дорогостоящая пересадка.Как не пропустить угрозу: симптомы гломерулонефритаНа нарушение работы почек может указывать гипертония. Организм не успевает выводить токсины и лишнюю жидкость, поэтому возникает отечность, повышение артериального давления. Среди характерных признаков, которые должны насторожить человека:постоянное ощущение усталости, слабость, сонливость;отсутствие аппетита;ухудшение состояния кожи, высыпания, дерматит;сильные отеки по утрам на лице, под глазами, на шее.По мере отмирания тканей обостряются симптомы, связанные с работой сердца и сосудов: одышка, скачки давления, боли в груди и пояснице. Иногда жидкость накапливается в области живота, что требует срочной врачебной помощи.Лечение зависит от причины болезни. Обязательно подбираются антибиотики, уничтожающие патогенные бактерии, уменьшающие воспаление. Для поддержания работы почек применяются гормоны и цитостатики, рекомендуется курс препаратов для выведения лишней жидкости, понижения давления.Диета при обострении гломерулонефритаПри обострении гломерулонефрита важно снизить нагрузку на почки, поддержать их работу. На начальном этапе лечения откажитесь от соли: она сильно задерживает жидкость, заставляя выделительную систему работать более интенсивно. На время исключите из рациона:копчености;полуфабрикаты и фаст-фуд;кофе;жирное мясо, колбасы, паштеты;острые соусы и специи.Уменьшите объем выпиваемой жидкости до 1,5 литра в сутки. При расчете не забывайте про жидкие блюда, чай, морсы и лечебные отвары на воде. Ешьте маленькими порциями 5–6 раза в день, не добавляйте майонез, соевый соус или горчицу. Старайтесь готовить на пару, отваривать и тушить продукты без жира.При лечении гломерулонефрита врачи рекомендуют понизить употребление белковой пищи. При расщеплении она повышает нагрузку на почки, может усилить отечность, спазмы сосудов и обострение гипертонии. Ведите пищевой дневник, тщательно фиксируя каждый перекус.Единственная профилактика опасного заболевания – своевременное лечение инфекций, ангины, тонзиллита. После выздоровления можно дополнительно сдать анализы мочи для выявления уровня белков, указывающих на скрытое воспаление почек. На ранней стадии патология хорошо лечится антибиотиками, которые подбираются индивидуально.Гломерулонефрит – серьезная проблема, протекающая в скрытой форме. Развиваясь в течение нескольких лет, она приводит к отмиранию ткани и гибели органа. При подозрении на воспаление посетите нефролога, не занимайтесь опасным самолечением.