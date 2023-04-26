Врач Капнинская: магнитная буря может значительно ухудшить самочувствие гипертоников

По словам врача-терапевта Надежды Капнинской, в дни магнитных бурь возможны скачки артериального давления.Земля испытывает влияние мощной магнитной бури. В такие дни, когда магнитное поле планеты становится возмущенным, многие люди могут ощущать слабость, упадок жизненных сил, головные боли и другие симптомы ухудшившегося самочувствия. Профессор Анча Баранова заявила в интервью, что дискомфорт, возникающий в период магнитной бури, сохраняется до двух дней и после ее окончания. Биолог заметила, что негативное влияние магнитных бурь на организм людей отнюдь не является глупостью.«Геомагнитные возмущения, вызванные солнечной активностью, повышают риск общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний» - это заявление было сделано к специалистами Гарвардской школы общественного здравоохранения в Бостоне.Что касается мнения российских врачей, то терапевт Надежда Капнинская проинформировала в своем комментарии для «Комсомольской правды»:«Наиболее опасна магнитная буря для гипертоников».Было установлено, что люди, имеющие хронические сердечно-сосудистыми проблемы, претерпевают во время геомагнитных бурь очень сильные реакции вегетативной нервной системы, регулирующей многие функции в организме, включая сосудистые изменения. Последствием таких реакций может стать резкое ухудшение самочувствия.Капнинская добавила, что мощные вспышки на солнце могут провоцировать плохое состояние и скачки артериального давления даже у здоровых в целом людей. Если при измерении давления показатели превысили 140 на 90 мм рт ст, следует позвонить в скорую помощь и проконсультироваться о необходимых действиях.В дни магнитных бурь важно не подвергать себя значительным нагрузкам, следует больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.