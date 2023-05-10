Врач рассказала о рисках развития астмы при невылеченной аллергии

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Аллерголог-иммунолог, пульмонолог высшей квалификационной категории, заведующая КДО аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Елена Бобрикова посоветовала оперативно обращаться к специалисту при заложенности носа и чихании.«У нас очень много недиагностированной бронхиальной астмы, поэтому в сезон цветения эти пациенты поступают к нам уже с тяжёлыми приступами затруднённого дыхания. Если весна у вас начинается с приступов чихания, заложенности носа, выделений слизистого характера и вы видите, что это у вас ежегодно, не оставляйте на самолечение диагностику вашего заболевания», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».По её словам, слизистые носа и бронхов имеют одинаковый клеточный состав, в связи с чем гиперреактивность нарастает и формируется бронхиальная астма.