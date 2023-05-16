Диетолог Пономарева назвала 3 удивительных продукта, которые улучшают ваше здоровье

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От сердцевины яблока до кожуры киви диетолог рассказала о четырех неожиданных продуктах, которые она ест, и почему.«Меня как диетолога часто спрашивают о моей диете, и о том, есть ли что-то, чего я не ем. Нет ничего, что я не ем (если это не мои личные вкусовые предпочтения), потому что ни одна еда не является плохой по своей природе, и нет ничего запрещенного»., - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева.Вместо этого эксперт считает, что есть несколько «удивительных» вещей, которые вы должны включить в свой режим питания.Сердцевина яблок и грушЕсли вы откусите или надрежете сердцевину этих сладких фруктов.«Я ем сердцевины своих яблок и груш. Я делаю это, потому что кожура фрукта, внешняя мякоть и сердцевина питают разные кишечные микробы».Это важно, потому что разнообразный микробиом кишечника связан с широким спектром преимуществ для физического и психического здоровья. От повышения иммунитета до уменьшения воспаления наличие большого количества хороших кишечных бактерий дает впечатляющие результаты.Шкурки фруктов и овощейЕсли вам не нравится проводить время на кухне, чистя фрукты и овощи, возможно, вам что-то нужно.«Я ем картофель, морковь и киви с кожурой».Как уже упоминалось, кожа не только питает разные виды кишечных микробов, чем мясо, но также содержит клетчатку. Клетчатка необходима для здорового микробиома кишечника.Потребление большого количества клетчатки связано с более низким риском сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и рака кишечника. Если вас беспокоит избыток пестицидов на кожуре ваших продуктов, диетолог порекомендовал промыть кожу яблочным уксусом или соленой водой.Ферментированные продуктыОт кефира до маринованных овощей, от йогурта до чайного гриба, ферментированные продукты переживают бум своей популярности в прошлом веке."Они содержат живые бактерии, известные как пробиотики, которые играют решающую роль в здоровье кишечника и, следовательно, в общем состоянии здоровья".Некоторые способы, которыми вы можете включить больше ферментированных продуктов в свой рацион, включают добавление кефира в утреннюю тарелку с мюсли или кашу, а также добавление различных маринованных овощей, чтобы усилить вкус ваших блюд.