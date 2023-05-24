«Нежирная еда, чистая вода и горячий душ»: Врач рассказал о самых рабочих способах пережить жару

Всего несколько дней остается до прихода лета, но теплая погода уже дает о себе знать в некоторых регионах страны. В интервью врач Владимир Зайцев рассказал, как спастись от жары.Специалист отмечает, что важную роль в том, как организм переживает жару, являются правильные напитки и питание. В жаркие дни лучше отказаться от алкоголя, отдавая предпочтение негазированным напиткам. Идеальным вариантом станет минеральная вода. Что касается еды, она не должна быть жирной.Людям, которые занимаются спортом, следует весьма аккуратно относиться к физическим нагрузкам. И если температура воздуха на улице слишком высокая, то лучше отдать предпочтение походу в бассейн. Кроме того, спастись от жары поможет горячий душ, который поможет организму лучше адаптироваться к летнему зною.