«Нежирная еда, чистая вода и горячий душ»: Врач рассказал о самых рабочих способах пережить жару

Всего несколько дней остается до прихода лета, но теплая погода уже дает о себе знать в некоторых регионах страны. В интервью врач Владимир Зайцев рассказал, как спастись от жары.

Специалист отмечает, что важную роль в том, как организм переживает жару, являются правильные напитки и питание. В жаркие дни лучше отказаться от алкоголя, отдавая предпочтение негазированным напиткам. Идеальным вариантом станет минеральная вода. Что касается еды, она не должна быть жирной.

Людям, которые занимаются спортом, следует весьма аккуратно относиться к физическим нагрузкам. И если температура воздуха на улице слишком высокая, то лучше отдать предпочтение походу в бассейн. Кроме того, спастись от жары поможет горячий душ, который поможет организму лучше адаптироваться к летнему зною.
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