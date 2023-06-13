Хирург Зубова объяснила, можно ли обойтись без операции, если воспалился аппендикс

У многих людей на память о пребывании в больнице и операции по удалению аппендицита на всю жизнь остается шрам в нижней правой части живота. Но удаляют отросток не всем.Аппендицитом считают воспалительный процесс в области небольшого участка кишечника — червеобразного отростка, или аппендикса. В юном возрасте, до 20 лет, патология чаще возникает у юношей, после 20 лет — несколько чаще у женщин. Однако аппендикс воспаляется далеко не у всех, многие люди могут всю жизнь прожить и не столкнуться с аппендицитом.По данным врачей, чаще всего операцию выполняют в возрасте от 11 до 29 лет, в другие периоды патология бывает реже. С чем связано воспаление и насколько оно опасно, «Доктору Питеру» объяснил врач-хирург лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.Маленький отросток — много функцийМногие годы ученые не знали, зачем нашему кишечнику аппендикс, поэтому к его удалению относились крайне просто: малейшие подозрения в отношении воспалительного процесса — и сразу операция с радикальным удалением.Сегодня считается, что отросток выполняет сложные функции, необходимые для организма: иммунную, секреторную, гормональную, нормализует флору и влияет на моторику кишечника. Однако в случае острого воспаления его удаление выраженных изменений в работу организма не вносит.Почему он воспаляетсяСегодня в хирургии доминирует главная причина аппендицита — это закупоривание просвета червеобразного отростка. Из-за этого нарушается продвижение его содержимого внутри просвета аппендикса. Причиной этого могут стать:твердые каловые массы;глистные инвазии (заболевания, вызванные червями-паразитами);опухолевый процесс.За счет секреции слизи возрастает давление в просвете аппендикса, а размножение патогенной флоры в отростке способствует развитию воспаления.Если воспаление развилось, удаления не избежатьВоспалившийся аппендикс необходимо срочно удалять, иного варианта лечения этой патологии нет. Если экстренную операцию не провести в течение двух суток, высок риск опасных для жизни осложнений. Аппендикс становится очагом воспаления в брюшной полости, начинается перитонит — воспаление брюшины, серозной оболочки, которая выстилает внутреннюю поверхность брюшной полости и покрывает расположенные в ней органы. Это состояние угрожает жизни человека.От него никто не застрахованОт аппендицита не застрахован никто; по статистике, с ним сталкиваются от 7 до 12% населения России. Чаще всего его диагностируют в возрасте от 10 до 19 лет, однако в последние годы растет количество случаев аппендицита у людей 30-69 лет. Предотвратить или предсказать воспаление аппендикса невозможно, поэтому так важно знать его симптомы, чтобы вовремя обратиться к врачу.Все начинается с боли в животеГлавный признак аппендицита — боль в животе. Локализация боли зависит от анатомических особенностей расположения аппендикса. Первично она может возникнуть в области пупка или эпигастрия (верхняя часть живота, между реберных дуг). Но иногда при его атипичном расположении болезненные ощущения могут возникать в других частях живота.При движениях, кашле или чихании боль усиливается. Также при аппендиците у человека могут возникнуть тошнота и рвота, вздутие живота, потеря аппетита, повышение температуры до 37-38 °C. К более редким симптомам относят боль при мочеиспускании, спазмы в животе, острую или тупую боль в спине, запор или диарею.Симптомы аппендицита могут напоминать обострение желчнокаменной или мочекаменной болезни, воспаление мочевыводящей системы или болезнь Крона, кишечную инфекцию, гастрит, воспаление яичников. Но при любой острой боли в животе нельзя тратить время на самодиагностику, необходимо немедленно обратиться к врачу, так как при аппендиците благоприятный исход напрямую зависит от того, насколько быстро ликвидируют воспаление.Что нельзя при подозрении на аппендицитПри подозрении на аппендицит нельзя пить и есть, принимать препараты от изжоги и слабительное, прикладывать к животу грелку. Воспалившийся аппендикс срочно удаляют, откладывать операцию опасно для жизни.Сейчас хирурги отдают предпочтение лапароскопической аппендэктомии: хирургические инструменты вводят через небольшие проколы в брюшной полости. Но иногда требуется полостная операция. В том и другом случае ее проводят под общим наркозом. Одновременно с операцией назначают курс антибактериальной терапии, чтобы снять воспаление и снизить риск инфекционных осложнений.