5 необычных способов похудеть

Самые верные способы похудеть – диета и спорт. Но ученые не перестают искать новые пути в борьбе с лишним весом. Рассказываем о необычных экспериментах и открытиях, которые могут поспособствовать достижению идеальной фигуры.Больше фотоУкротить аппетит помогает просмотр фотографий с изображением еды. К такому выводу пришли ученые из университетов Дании и Китая.Специалисты провели эксперимент с двумя группами участников: одним показывали фото с конфетами 3 раза, а другим – 30. Глядя на сладости, испытуемые должны были представлять, как употребляют их. И по окончании исследования ответить, сколько конфет им сейчас хотелось бы съесть по-настоящему.Меньшее количество назвали участники из группы, смотревшей на снимки большее количество раз. Таким образом, здесь главное – подождать, пока не наешься глазами.Оттенки посудыЕще один способ сбросить вес – выкладывать еду на тарелку контрастного с ней цвета. Эксперимент американских ученых показал, что в этом случае хочется съесть порцию гораздо меньшего размера, чем когда посуда совпадает по гамме с блюдом.Грейпфрут против лавандыЯпонские исследователи уверены, что секретом идеальной фигуры может стать запах грейпфрута. Правда, эксперимент они проводили пока только на крысах.Грейпфрутовый аромат активировал у грызунов симпатическую нервную систему, которая ограничивает деятельность желудочно-кишечного тракта, что способствует расщеплению жира. При этом запах лаванды действует обратным образом. Из-за него крысы начинали активнее набирать вес.Лечебный холодУлучшить метаболизм помогут умеренно низкие температуры – от 10 до 13 градусов. К такому выводу пришла команда американских ученых.Их эксперимент показал, что у мышей с лишним весом под воздействием холода не только уменьшилась масса тела, но также улучшилась чувствительность к инсулину и толерантность к глюкозе. Кроме того, в организме животных снизилось воспаление, вызванное ожирением.Жвачка в помощьБританские ученые в вопросе похудения делают ставку на жевательную резинку. По их мнению, избавиться от лишнего веса легко, если в течение 45 минут использовать ее после еды.Эксперимент с участием 60 человек показал, что это подавляет возвращение аппетита, а также уменьшает тягу к соленым и сладким блюдам.