Диетолог Крылов рассказал, что вреднее, кола или квас

Если вы раздумываете — что пить в жару, колу или квас, узнайте ответ диетолога. Врач сравнил два напитка, учитывая наличие в них алкоголя, сахара, полезных и вредных компонентов в составе и даже вероятность набрать вес от того и другого.Врачи уверяют, что самый лучший напиток для утоления жажды — чистая вода или вода с добавлением фруктов или зелени. Но что делать, если хочется выпить чего-то с более насыщенным вкусом, например, кваса или колы?Врач-диетолог устроил настоящее состязание-матч между этими популярными напитками. Очки они получали по 6 основным критериям. Итоговый счет получился неравным. Кто же победил? Разбираемся вместе с экспертом Роскачества.1. Каков риск набрать лишний вес?– В 100 граммах колы — 40–45 ккал, в квасе — 30 ккал, однако мы этих калорий не замечаем, в отличие от еды такого же «веса» — маленького куска курицы, например, — рассказывает диетолог Вадим Крылов. — При этом, жажду этими напитками утолить гораздо труднее, чем обычной водой. В итоге мы пьем бутылку кваса или колы, потом вторую, набираем калории, а насыщения не получаем. Как результат — захотим и есть, и пить.2. Насколько вредны кола и квас?Что касается кваса, его главная проблема — избыток сахара. Увлечение этим напитком может привести к ожирению и как следствие — проблемам с сердцем, сосудами.- Консерванты же в квасе, как правило, натуральные — лимонная кислота, молочная кислота, — объясняет врач. — А вот солод, который тоже есть в составе, повышает уровень женских половых гормонов — для женщины это не настолько страшно, но у мужчин может снижать потенцию.Если вы считаете, что кола-лайт — это альтернатива квасу, который всегда содержит сахар, то сильно ошибаетесь.– В коле без сахара есть сахарозаменитель аспартам, — объясняет врач-диетолог. — Эта «химия» содержит фенилаланин, истощающий в организме запасы гормона счастья — серотонина.Очень опасно, если такая кола еще и постоит на солнце. При нагреве фенилаланин увеличивает риск развития онкологии — рака желудка и толстой кишки.- Не факт, что на складах кола хранится в холодильнике, плюс — везут ее не в холоде, — предупреждает доктор. — Также в коле есть ортофосфорная кислота, которая нарушает обмен кальция и фосфора. Как результат, у любителей колы, особенно, детей, могут быть проблемы с зубами. А для взрослых кола опасна снижением потенции. Это доказали исследования.Так что побеждает квас — 1:0.3. Есть ли польза от колы и кваса?По мнению диетолога, кола сразу проигрывает. Единственная ее польза — напиток повышает сахар в крови, если это кому-то необходимо. Например, пациенту с диабетом, не рассчитавшим дозу инсулина. Но альтернативой коле может быть и сладкий сок.- В коле нет ничего полезного, а вот в квасе есть витамины группы В — из-за дрожжей, улучшающих нервную проводимость. Правда, пить квас для этого не обязательно — лучше есть крупы, хлеб и мясо, — говорит доктор.4. Кому колу и квас пить нельзя?И квас, и кола вредны для пациентов с диабетом 2 типа, поскольку быстро повышают уровень сахара в крови. Также напитки противопоказаны людям с гастритом, язвой и другими проблемами ЖКТ.Так что по этому показателю победителей быть не может — счет 0:0.5. Есть ли алкоголь в напитке?В квасе содержится алкоголь. Пить этот напиток не стоит, если вы садитесь за руль. Диетолог отмечает, что всегда есть риски «надуть» промилле. Хотя у разных людей алкоголь может усваиваться по-разному.— В коле градусов нет, но есть кофеин, который повышает тонус, — по крайней мере, так говорят производители. Но большое количество кофеина — тоже плохо, лучше выпить две-три чашки кофе в день, чем бутылку колы, где будет еще больше этого кофеина, — объяснил Вадим Крылов.Квас проигрывает коле 0:16. Сколько выпить, чтобы это было безвредно?Бутылка кваса 0,5 л в течение дня не принесет вреда здоровью, считает диетолог. Но при одном условии — если вы не сидите весь день в офисе или перед телевизором.- Обязательно надо компенсировать выпитый напиток — физической нагрузкой или прогулкой на полчаса-час, — говорит врач. — А вот колу вообще лучше не пить, как и другие химические напитки.Квас VS колаИтог состязаний — 3:1 в пользу кваса.- Квас лучше, чем кола, — резюмирует врач-диетолог, — Но вода, чай и кофе лучше, чем квас.