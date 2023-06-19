Нутрициолог Строков назвал 4 лучших продукта для предотвращения обезвоживания летом

Обезвоживание может быть смертельным, приводя к тепловому удару, судорогам, повреждению мышц и даже почечной недостаточности.Многие люди с нетерпением ждут более теплой погоды, которая приходит летом, что позволяет им проводить больше времени на свежем воздухе. Однако длительные периоды жары также могут увеличить риск некоторых проблем со здоровьем.Врач поделился некоторыми из лучших фруктов, которые можно есть из-за содержания в них воды.АрбузЕсли вам кажется трудным пить до двух литров жидкости в день, вам поможет обращение к еде, чтобы увеличить потребление жидкости.«В арбузе содержится 92 процента воды, что делает его отличным выбором для перекуса, чтобы поддерживать водный баланс вашего тела», - говорит врач-нутрициолог Игорь СтроковПомидорыПомидоры с содержанием воды 95 процентов — еще один фрукт, который вы должны есть этим летом.«Помидор среднего размера может обеспечить примерно полстакана воды, кроме того, из-за большого количества воды в помидоре это способствует тому, что у них мало калорий».КлубникаЛюбая ягода с содержанием воды 80 процентов и выше поможет вам избежать обезвоживания этим летом. Клубника содержит наибольшее количество воды из всех ягод, 92 процента воды, в то время как черника содержит 85 процентов, а малина - 87 процентов.МолокоВрач также рекомендовал пить молоко летом.«Молоко более увлажняет, чем вода, из-за состава питательных веществ».В молоке есть жиры и белки, которые замедляют процесс опорожнения желудка, позволяя процессу гидратации происходить в течение более длительного периода.Симптомы обезвоживания включают:Чувство жаждыТемно-желтая моча с сильным запахомМочеиспускание реже, чем обычноЧувство головокруженияЧувство усталостиСухость во рту, губах и языке.