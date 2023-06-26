Кардиолог предупредила о последствиях для сердца при резком отказе от курения

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Зачастую человек начинает курить из-за стресса. Этот процесс дает временную иллюзию расслабления и переключает внимание. Рано или поздно по назначению врача или собственному желанию некоторые курильщики решают резко отказаться от сигарет, что может в разы ухудшить ситуацию и привести к серьезным проблемам с сердцем. Подробнее об этом рассказала кардиолог Анна Кореневич.«Болезни сердца являются следствием психоэмоционального напряжения и хронического затяжного стресса. Чем выше у человека уровень стресса, тем больше вероятность, что он будет злоупотреблять курением. Побуждая его отказаться от никотина, мы усиливаем этот стресс в несколько раз – это как лить бензин в огонь в надежде его потушить. Поэтому борьба с вредной привычкой малоэффективна и очень вредна», – объяснила врач.Однако это не значит, что нужно продолжать курить. В этой ситуации надо менять фокус – убирать причину, которая побуждает хвататься за сигарету и разрушает организм, добавила Кореневич.Как только за счет соответствующего лечения уровень стресса понизится, организм начнет быстрое восстановление – состояние при сердечном заболевании стабилизируется, а вопрос с курением решится сам собой без мучений и нервного напряжения, заключила кардиолог.