Учёные доказали, что простая диета может обеспечить ремиссию диабета 2 типа

Результаты исследования опубликованы в Американском журнале медицины образа жизни. Оно доказало возможность достижения ремиссии диабета 2 типа просто за счёт употребления здоровой пищи без жёсткого ограничения калорий.В исследовании приняли участие 59 пациентов с диабетом 2 типа в возрасте от 41 до 89 лет. Одну группу лечили только с помощью изменения питания, другая вдобавок к этому принимала назначенные препараты. У всех пациентов было отмечено снижение уровня глюкозы в крови, а в 37% случаев – полная ремиссия диабета.Пациентов, проходящих стандартное лечение в оздоровительном центре в Вирджинии, лечили диетой с низким содержанием жиров, цельными продуктами, преимущественно растительными. Улучшение показателей уровня глюкозы сопровождалось у них значительным снижением ИМТ.Ранее уже были исследования, которые показывали эффективность диеты с цельными продуктами с преобладанием растительной пищи – но они включали существенное ограничение калорий, включая переход на жидкие заменители пищи и голодание. Это исследование явилось уникальным в том ракурсе, что продемонстрировало возможность достижения ремиссии диабета просто за счёт употребления здоровой пищи.Гунадхар Паниграхи, д. м. н, FACC, DipABLM, автор исследования отметил, что эти случаи ещё раз подтверждает эффективность рациона питания с преобладанием цельных продуктов, преимущественно растительных, в качестве основного вмешательства для достижения ремиссии диабета, а также подчёркивают значимость применения принципов здорового образа жизни и диетических вмешательств в повседневной медицинской практике для врачей и пациентов.