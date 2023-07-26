Врачи озвучили признак высокого уровня холестерина, возникающий при движении

Высокий уровень холестерина определить довольно сложно. И если изначально это не вызовет никаких проблем, то в будущем такое положение вещей может привести к ухудшению здоровья. В связи с этим о наличии проблемы нужно знать. Врачи озвучили признак высокого холестерина.По словам специалистов, главным сигналом к тому, что уровень холестерина в организме высок являются судороги. Появляются они во время движения. И это может говорить о том, что периферическая артерия закупорена уже на 60 процентов.Врачи отмечают, что судороги могут преследовать человека при движении и быстро проходят, если человек остановился для отдыха. Конечно же, такой симптом может свидетельствовать и о наличии других заболеваний. А потому определение диагноза следует оставить своему лечащему врачу.

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