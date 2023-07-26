Диетолог Пономарева рассказала как ускорить метаболизм и быстрее похудеть
"Лучший способ ускорить обмен веществ — это упражнения. Неважно, выполняете ли вы тренировку HIIT дома или расслабляетесь с помощью легкой последовательности йоги, главное, чтобы вы двигали своим телом", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .
Управление стрессом и восстановление
Для большинства стресс является неотъемлемой частью повседневной жизни, и его трудно избежать. Может быть, вы выделяете 15 минут в день, чтобы побыть наедине с собой. Почитайте книгу, примите ванну или сделайте что-нибудь еще, что доставляет вам удовольствие. Самое главное, что это расслабляет вас.
Продукты, богатые питательными веществами
Обеспечьте свой организм продуктами, богатыми питательными веществами и достаточным количеством белков.
"Только тогда ваше тело сможет работать наилучшим образом и ускорить метаболизм", - утверждает Пономарева.
Хороший сон: спите не менее шести-восьми часов каждую ночь. Кроме того, следует следить за качеством сна.
"Совет: углеводы вечером утомляют и могут положительно сказаться на сне".
Выходите на свежий воздух
"Проводите не менее получаса на улице при дневном свете каждый день".
Даже когда солнце не светит, ваше тело усваивает витамин D. Витамин D и физические упражнения на свежем воздухе могут оказать положительное влияние на ваш метаболизм.
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