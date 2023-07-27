Нутрициолог Строков: вот что происходит в организме, когда вы едите миндаль каждый день
Орехи часто демонизируют как калорийные бомбы, но благодаря своей ценной питательной ценности они даже могут помочь вам похудеть.
Миндаль приносит многочисленные положительные эффекты, если его употреблять ежедневно.
В миндале много полезных питательных веществ
Клетчатка
Белок
Полезные ископаемые
Витамины В, Е и бета-каротин
Фолиевая кислота
Ненасыщенные жирные кислоты
"Миндаль содержит укрепляющий кости кальций и кроветворное железо, а также редкие микроэлементы цинк, селен и фтор", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .
Фолиевая кислота, содержащаяся в миндале, особенно важна для беременных женщин. Ненасыщенные жирные кислоты в миндале могут регулировать повышенный уровень липидов в крови и защищать сердце и кровеносные сосуды.
Миндаль — настоящий универсал, поэтому его следует есть каждый день.
Миндаль помогает похудеть
Орехи — настоящие наполнители. Если вы хотите похудеть, вам следует есть как можно больше продуктов с высоким содержанием клетчатки и белка. Они наполняют вас и предотвращают тягу.
"Горсть миндаля в качестве перекуса между приемами пищи может поддержать вашу диету".
Меньше калорий, чем вы думаете
Конечно, общее потребление калорий по-прежнему имеет значение при соблюдении диеты. Однако, поскольку миндаль очень трудно переваривается, вы, вероятно, потребляете только часть содержащихся в нем калорий.
Ваш кишечник любит миндаль
Исследование показало, что 56 граммов миндаля в день (примерно 46 миндальных орехов) могут улучшить здоровье кишечника.
"Это связано с масляной кислотой, содержащейся в миндале".
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий