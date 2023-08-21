Врач Беляева: белковую пищу не стоит сочетать с сахаром и крахмалом

Врач Мария Беляева сообщила о встречающихся сочетаниях продуктов, которые на самом деле не должны сочетаться.Врач Беляева рассказала в интервью о продуктах, которые не должны сочетаться в одном блюде. Как пример неправильного сочетания медик назвала рыбу или мясо с картофелем. Специалистка заявила, что в данном случае речь идет о сочетании белковых и крахмалосодержащихпродуктов – будучи разными видами продуктов, они расщепляются различными отделами ЖКТ.«Крахмал переваривается очень быстро, а белки медленно, что создает большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт», - поделилась Мария Беляева с изданием «Подмосковье сегодня».Белковая пища не сочетается с простыми углеводами, поэтому не стоит совмещать ее с крахмалом и с сахаром, добавила медик. Врач посоветовала избегать сочетания с белковой пищей сладких фруктов и продуктов с высоким уровнем сахара. Помимо этого, не следует сочетать в одном приеме пищи продукты, содержащие белки разных видов. Белковую пищу привольнее всего сочетать с овощами, считает эксперт. Исключение составляет молоко. Насыщенное белком, оно должно употребляться отдельно от любых других продуктов, что связано с особенностями его усвоения, пояснила врач.

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