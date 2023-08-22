Йогурт, грецкие орехи и еще 13 продуктов — чемпионов по содержанию полезного белка

Белок помогает нам быстрее почувствовать себя сытым, нарастить мышцы и заметно похудеть. Причем результат на весах появиться довольно быстро. Разобрались с экспертами, что добавить в ежедневный рацион.Белок — важный элемент, который обязательно должен присутствовать в ежедневном рационе. Он помогает как можно дольше ощущать сытость, у него более высокий TEF (термический эффект пищи), чем у жиров или углеводов, а это означает, что ваше тело сжигает больше калорий, чтобы его переработать. И еще один плюс — белок помогает нарастить мышечную массу.Чтобы не страдать от «голодных» диет, попробуйте добавить в свой рацион следующие продукты — чувство голода станет не таким сильным, а метаболизм ускорится.Куриные яйцаИх можно варить, жарить, запекать, добавлять в салаты и есть как закуску. Яйца — это популярный и универсальный продукт, который еще и очень полезный.«Каждое яйцо содержит около 70 калорий и 6 граммов белка. Он прекрасно помогает контролировать аппетит и вы не съедите чего-то лишнего в течение дня. Кроме того, яйца также считаются хорошим источником витамина D, чем его меньше, тем выше риск, что вы пострадаете от лишнего веса», — говорит диетолог Тэмми Лакатос.ФасольВ этом продукте много белка и клетчатки — то, что нужно, если вы хотите избавиться от лишних килограммов.Ученые проводили исследования, которые показали: люди, которые ели фасоль, стали потреблять на 12% калорий меньше, чем обычно. Причем они не ограничивали себя в еде — им просто не хотелось.Греческий йогурт«Греческий йогурт — один из лучших продуктов с высоким содержанием белка для похудения, особенно в качестве завтрака или перекуса», — говорит диетолог Лэйни Юнкин.Одна порция греческого йогурта содержит примерно 15-17 граммов белка. Поэтому он может стать отличным перекусом или десертом, особенно, если добавить в него фрукты, ягоды или немного орехов.СояСоевые бобы — чемпион по содержанию белков среди всех растительных продуктов. В них около 50 граммов белка на 100 грамм продукта. Это в два раза больше, чем протеина в мясе. Именно поэтому соя — незаменимая часть рациона тех, кто по каким-либо причинам решил отказаться от потребления мяса. Кстати, из сои даже делают котлеты и другие аналоги мясных блюд.Куриная грудкаОдин из самых универсальных и нежирных белковых продуктов, помогающих сбросить вес — куриная грудка. Запеченная, приготовленная на гриле, добавленная в салат — вариантов курицы бесконечное множество.В одной порции может содержаться до 26 граммов белка! Чтобы продукт был максимально полезен, готовьте его без кожи и не добавляйте жирные соусы.ТунецПолезная и вкусная рыба, которую можно даже не готовить — в магазинах продается множество вариантов консервированного тунца. Он богат белком, что важно для всех худеющих.оказывает противовоспалительное действие,регулирует сахар в крови,уменьшает риск сердечных заболеваний,способствует регенерации слизистых оболочек,улучшает работу мозга,поддерживает здоровье глаз.КиноаЭта крупа — один из немногих растительных источников белка, который считается полноценным белком, это означает, что в нем есть все незаменимые аминокислоты, необходимые вашему организму для синтеза нужных веществ.В одной порции киноа содержится около 8 граммов чистого белка. Попробуйте добавлять крупу в салаты, использовать в качестве гарнира или добавки к овощам.ТофуВ тофу мало калорий, но при этом много белка — не зря этот продукт так любят вегетарианцы. Он содержит вещества, способствующие профилактике болезней сердца, снижающие риски возникновения диабета второго типа и даже некоторых видов рака.Тофу можно добавлять салаты, есть как закуску или же готовить с ним завтраки.ЛососьО пользе этой рыбы вы наверняка слышали. В лососе много жирных кислот омега-3, которые так необходимы для хорошего самочувствия и красоты.«Ученые доказали, что люди, которые хотя бы иногда ели лосось, худели гораздо быстрее тех, у кого этого продукта не было в рационе. Так что можно утверждать, что эта рыба может ускорить похудение», — говорит диетолог Лорен Манакен.ЧечевицаВ ней много белка, а также необходимых витаминов и минералов. Чечевица — не самый распространенный продукт, что очень зря, говорят диетологи.«Употребление чечевицы может дать организму заряд клетчатки, антиоксидантов и важных микроэлементов. Люди, которые едят чечевицу, худеют гораздо быстрее, даже если не сидят на диетах», — говорит Лорен Манакен.Грецкий орехОн точно заслуживает внимания, ведь этот продукт не только помогает как можно дольше оставаться сытым, но еще и контролирует уровень сахара в крови.«Это единственный орех, который является отличным источником альфа-линоленовой кислоты (АЛК), растительного происхождения на основе незаменимых жирных кислот омега-3», — говорит Манакен.Сухой сывороточный протеинПротеин — это чистый белок, поэтому если вы регулярно занимаетесь спортом, то после тренировки можно выпить протеиновый коктейль.«Сывороточный протеин может быстро повысить чувство сытости, так как он содержит все незаменимые аминокислоты и быстро усваивается организмом», — говорит специалист по здоровому питанию Кортни Д'Анджело.Важно: не стоит пить протеин просто так, заменяя им обеды и ужины. Это не принесет организму никакой пользы, а чувство голода никуда не денется. Лучше поэкспериментируйте с ним на кухне. Например, можно делать протеиновые оладьи, частично заменяя им муку.ТворогТворог богат необходимыми организму витаминами:Витамин В12, способствует здоровой выработке пищеварительных ферментов и транспортировке необходимых питательных веществ в клетки;Витамин В2 очень важен для здорового метаболизма, энергетического обмена;Витамин В5 нужен для заживления слизистых и ранок.В нем мало калорий, но при этом достаточно белка — около 12 граммов на стандартную порцию.Тем, кто занимается спортом, советуют съедать небольшую порцию творога перед тренировкой — это поможет мышцам быстрее восстановиться после физической нагрузки, а также поспособствует здоровому обмену веществ.Икра рыбКладезь белка и витаминов (А, Е и D, а также витаминов группы В), минералов (фосфора, йода и кальция). Это чрезвычайно полезный продукт, который хотя бы иногда нужно включать в свой рацион. Причем речь идет не только об икре красных рыб, подойдет любая икра (щука, минтай), ведь 25-30% от веса продукта занимает белок — в зависимости от вида.Употреблять необходимо именно настоящую икру рыбы: в имитации хоть и меньше калорий, но и практически нет ценных витаминов и минералов.Важно! Максимально полезная «доза» икры в день — две чайные ложки (60 г).МясоВ мясе содержатся все 20 аминокислот, 8 из которых организм не может синтезировать самостоятельно. Важно включать в рацион и говядину, и свинину, если у вас нет никаких ограничений.Содержание белка на сто граммов продукта:говядина — 24 г,грудка курицы — 31 г,грудка индейки — 29 г,свинина — 26 г,мясо ягненка — 25 г,мясо кролика — 21 г.

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