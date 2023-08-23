Врач Захарова: ешьте баклажаны, чтобы похудеть и снизить давление

Если вы ищете полезный овощ, вам следует обратить внимание на баклажаны. Баклажаны являются хорошим источником питательных веществ, потому что они богаты витаминами, клетчаткой и минераламиЕсли вы хотите придерживаться сбалансированной диеты, баклажаны — хороший выбор. Они оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие.Но у фиолетовых или черных баклажанов есть и другие преимущества, а именно их можно приготовить разными способами и они низкокалорийны. Фрукты-овощи подходят не только в качестве сырой пищи.Вот почему баклажаны такие полезныеВкус баклажан может не сразу вас убедить, потому что вкус полезного продукта для похудения довольно мягкий, а иногда и горчит."Эти овощи очень хорошо сочетаются со средиземноморскими блюдами, будь то вареные, приготовленные на пару, жареные или приготовленные на гриле. Он приносит много пользы для здоровья, поэтому баклажаны должны чаще появляться в вашем меню", - говорит семейный врач Татьяна Захарова .С высоким содержанием клетчатки и низким содержанием калорий: баклажаны с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием калорий - всего 20 килокалорий на 100 граммов. Это означает, что баклажаны насыщают вас и улучшают пищеварение, но они не сделают вас толстыми, поскольку на 90 процентов состоят из воды."Вот почему баклажаны также являются хорошим выбором в качестве диетического средства для похудения", - утверждает Захарова.Витамины и минералыБаклажан также содержит витамины А, В и С. Благодаря высокому содержанию калия и меньшему количеству кальция и магния паслен также обеспечивает вас важными минералами. Употребляя в пищу баклажаны, вы делаете что-то хорошее не только для своей иммунной системы, но и для сердечно-сосудистой системы, поскольку плодоовощ обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием.АнтоцианыСогласно исследованию антоцианы, содержащиеся в баклажанах, также должны оказывать положительное влияние на уровень сахара в крови и стабилизировать его. Это большое преимущество, особенно для диабетиков. Растительные вещества все чаще встречаются в пурпурной кожуре овоща."Другие овощи содержащие антоцианы: красная капуста, красный лук, красный редис, фиолетовая цветная капуста, фиолетовая кукуруза".Антоцианы могут помочь снизить артериальное давление. Участники исследования с гипертонией принимали различные экстракты и препараты из антоциансодержащих растений. Исследование показало, что наблюдалось последовательное снижение артериального давления.Важно: раньше сырые баклажаны не рекомендовались из-за горького соланина. Однако из-за более новых пород этот показатель относительно низок, и поэтому риск отравления спелых баклажанов не особенно высок. Но так как сырые баклажаны не особенно вкусны, вам следует избегать их в салатах.

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