Врач Терентьева: за ночные судороги часто принимают синдром беспокойных ног

Врач-терапевт Екатерина Терентьева: возникающий ночью синдром беспокойных ног бывает связан с дефицитом железа.Врач Терентьева сообщила в интервью, что за ночные судороги людьми часто принимается синдром беспокойных ног.«Состояние, которое часто принимают за судороги – это синдром беспокойных ног, при котором в ночное время ощущается дискомфорт, покалывание или подергивание с постоянной потребностью двигать ногами для облегчения неприятных симптомов», - поделилась медик.Специалистка добавила, что развитию этого состояния часто способствует нехватка железа.«В таких случаях рекомендуется сдать скрининговый тест на уровень ферритина», - объяснила врач Екатерина Терентьева.В случаях настоящих ночных судорог их причиной может быть дефицит в организме магния, кальция, калия или недостаток витаминов группы В. Эксперт обратила внимание, что такие спазмы мышц, возникающие по ночам, нередко преследуют людей, подвергающихся физическому или умственному перенапряжению, стрессу, бессонницеЧто делать, если возникла судорога? Врач посоветовала согреть мышцу, растерев пострадавшее место. При судороге в голени нужно сгибать стопу, по возможности максимально вытягивая ее на себя.«Если судороги повторяются, распространяются на несколько участков тела или сопровождаются какими-либо другими симптомами – срочно обратитесь к врачу», - подсказала эксперт.

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