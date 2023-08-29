Врач назвал два первых симптома рака кишечника
Поэтому в качестве ориентира рекомендуется использовать любые изменения, которые сохраняются более шести недель, - это уже значительный срок, предупредил врач общей практики Дэйв Николс в интервью Express.
При этом среди первых признаков рака кишечника он выделил боли в животе, а также проблемы со стулом.
Как уточнил в своем Telegram-канале главный онколог Минздрава России Андрей Каприн, такие симптомы, как чередование поносов и запоров, а также резкое похудение, можно отнести к первым проявлениям опухоли, которая локализуется в левых отделах ободочной кишки.
При поражении правых отделов наиболее ранним признаком может быть снижение показателей гемоглобина или умеренные боли в правой подвздошной области, отметил онколог.
Специалисты подчеркивают: обращать внимание стоит на все, что нехарактерно конкретно для вас. При этом золотым стандартом скрининга рака кишечника является иммунохимический тест кала на скрытую кровь, который необходимо сдавать один раз в год, начиная с 40 лет.
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