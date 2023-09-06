Терапевт Цинбал перечислила болезни, риск которых возрастает после 40 лет

Врач-терапевт Елена Цинбал рассказала, какие заболевания чаще всего встречаются у людей старше 40 лет.По словам медика, после к 40 годам организм находится на пике своих возможностей, все органы максимально нагружены, и начинают запускаться процессы старения.Самой частой причиной смерти людей в этом возрасте и старше являются болезни системы кровообращения. Циркуляция крови замедляется, появляется лишний вес, увеличивается уровень холестерина в крови, что может стать причиной развития инсульта, инфаркта миокарда, ишемии головного мозга и других заболеваний.Наиболее опасной считается ишемическая болезнь сердца. Чаще всего от нее умирают мужчины после 40 лет и женщины с низким уровнем половых гормонов.Также в этом возрасте высокий риск развития сахарного диабета второго типа, рака легкого, рака груди и яичников у женщин и предстательной железы, прямой кишки - у мужчин. Кроме того, 70% людей после 40 лет страдают от артрита.Чтобы снизить риск развития заболеваний, врач порекомендовала вести здоровый образ жизни, сбалансированно питаться и регулярно проходить обследования.

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