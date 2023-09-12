Похудение: эти 6 вариантов завтрака приводят к ожирению

Если вы начнете утро с неправильного завтрака, вы не заложите лучший фундамент на остаток дня. Результатом может стать недостаток энергии, постоянный голод и, в долгосрочной перспективе, даже увеличение веса.Домашний завтрак из свежих продуктов – это не только основа успешного дня, но и важный краеугольный камень здорового образа жизни. Но даже если вы не торопитесь утром и готовите здоровую еду в меру своих возможностей, ошибки все равно могут быть допущены."Многие люди не знают, что эти шесть вещей могут привести к ожирению", - говорит врач-диетолог Малярова Ольга .Пейте сладкие соки или смузиПищевая промышленность хочет, чтобы мы поверили, что смузи – это лучшее питание. Кроме того, измельченные фрукты содержат много калорий. Вы потребляете много фруктозы со смузи."Поскольку вы усваиваете питательные вещества из фруктов в жидкой форме, они также не особенно насыщают".Едите готовые смеси мюсли или фруктовые йогуртыПроизводители любят использовать добавки, которые усиливают вкус, влияют на срок хранения или просто обеспечивают лучшую консистенцию и внешний вид продукта. К сожалению, эти же добавки зачастую очень вредны для здоровья и приводят к ожирению.Вместо готовых продуктов, таких как смеси мюсли или фруктовые йогурты, которые часто сильно перемешаны с сахаром. завтракать."Приготовьте мюсли свежими из овсяных хлопьев, семян и фруктов или используйте натуральный йогурт, в который вы нарезаете фрукты и естественно подслащиваете его сиропом агавы или медом", - объясняет диетолог.Употребляете только углеводы и никаких белковСложные углеводы, такие как овсянка и фрукты, особенно полезны для здоровья и обеспечивают энергию на первую половину дня. Однако вам также необходим белок, чтобы оставаться сытым в течение длительного времени и питать мышцы.Кстати, когда вы перевариваете белок, вы сжигаете больше калорий, чем когда вы перевариваете углеводы и жиры."Еще одна причина добавить в мюсли немного творога, заменить кусок белого хлеба с джемом на цельнозерновой хлеб с сыром или съесть с ним яйцо на завтрак".Наслаждаетесь сладкой выпечкой из белой мукиУ многих людей нет времени приготовить свежий, полезный завтрак по утрам. По дороге на работу вы быстро заезжаете в пекарню и съедаете круассан или пончик. Эти простые углеводы не сохранят сытость на долго.Белая мука не содержит много питательных веществ. Кроме того, в результате такого завтрака уровень сахара в крови быстро повышается, а затем снова стремительно падает."Тяга уже через несколько часов побуждает вас есть больше и употреблять нездоровую пищу. Этот эффект усиливается за счет большого количества сахара, содержащегося в круассанах", - говорит Малярова.Неправильно сочетаете фруктыВысокое содержание сахара также может стать проблемой для фруктов по утрам. Потому что на это реагирует и уровень сахара в крови.Чтобы этого не произошло, не обязательно полностью отказываться от свежих фруктов на завтрак. Напротив: при правильном сочетании фрукты на завтрак полезны.Некоторые сорта также содержат меньше фруктозы, чем другие."Например, ягоды идеально подходят. Яблоки содержат ценный пектин — клетчатку, которая приводит к быстрому и продолжительному насыщению".Завтракаете слишком поздноКогда дело доходит до утреннего голодания, не существует универсального решения. Кому-то это помогает, кому-то, к сожалению, нет. Если вы принадлежите ко второй группе и вам трудно отложить завтрак и, следовательно, съесть больше после него, вам не следует поститься.Если вы не любите ничего есть сразу утром и хорошо начинаете день чуть позже со сбалансированного питательного завтрака с клетчаткой и белком, то голодание может принести вам много пользы для здоровья."Просто попробуйте то, что лучше всего подходит вам, и прислушайтесь к своему голоду".

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки