Почему нас укачивает в такси, но не в собственной машине: 4 причины

Многие люди часто рассказывают об удивительном явлении: их тошнит и укачивает в такси, но они не испытывают дискомфорта, когда сами находятся за рулем или когда их подвозят знакомые. В чем может быть причина?«Чувство нарушения равновесия, называемое укачиванием или морской болезнью, возникает, когда наша зрительная „картинка“ не совпадает с ощущениями, воспринимаемыми внутренним ухом, отвечающим за чувство равновесия и определение положения тела в пространстве», — объясняет американский врач Лора Пурди.Вдобавок к этому, некоторые люди просто больше подвержены укачиванию в принципе — например, женщины (особенно беременные), дети и пациенты, страдающие мигренями.ПОЧЕМУ НАС УКАЧИВАЕТ В ТАКСИОбработка информации«Когда мы ведем машину сами или нас подвозят друзья, мы смотрим в первую очередь на дорогу впереди, и поступающая зрительная информация совпадает с информацией о движении нашего тела, которую получает внутреннее ухо. Но когда мы едем в такси, наш взгляд часто устремлен не на дорогу: мы читаем, смотрим в телефон или разглядываем стационарные объекты по сторонам. В этом случае данные, которые получает внутреннее ухо, не соотносятся с тем, что видят в этот момент наши глаза», — объясняет доктор Пурди.Пассажиры вообще больше подвержены укачиванию, чем водитель. «Водители реже испытывают за рулем тошноту и дискомфорт от движения. Скорее всего, дело в том, что, ведя машину, мы задействуем другие моторные навыки нашего мозга. К тому же когда мы управляем автомобилем сами, то заранее знаем все движения, которые будет совершать машина, из-за этого нашему мозгу гораздо проще сопоставить информацию, поступающую от разных органов чувств», — объясняет доктор Сара Роббинс.Поездка на заднем сиденьеТе, кто катался на «американских горках», могли заметить, что на задних сиденьях обычно укачивает сильнее. Та же закономерность действует и в машине при резких поворотах – на пассажиров, сидящих сзади, воздействует большая сила.К тому же во многих машинах кондиционер хуже охлаждает воздух в задней части салона, в жаркую погоду это может дополнительно усугублять общий дискомфорт.Неаккуратное вождение или плохая дорога«Если водитель такси резко ускоряется или тормозит, делает крутые повороты на большой скорости или качество дороги оставляет желать лучшего, даже пассажиров, не склонных к морской болезни, может укачать», — подчеркивает Лора Пурди.Чувство тревогиСадясь в такси, мы доверяем свою безопасность незнакомцу. Считается, что таксисты склонны к неаккуратному вождению — далеко не всегда это так, но все же тревожные личности могут испытывать при поездке повышенное беспокойство, которое может усугублять их самочувствие.КАК СПРАВИТЬСЯ С ТОШНОТОЙ И ГОЛОВОКРУЖЕНИЕМ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИНа некоторые перечисленные выше факторы риска мы никак не можем повлиять. Но есть приемы, которые могут помочь уменьшить дискомфорт во время поездки в такси. Вот что рекомендуют эксперты:Просите водителя открыть окно;Принимайте лекарства от укачивания — чаще всего рекомендуются лекарства на основе дименгидрината, принимать их следует примерно за 45 минут до планируемой поездки;По возможности садитесь на переднее сиденье;Ничего не читайте и не смотрите в телефон во время поездки — лучше всего смотреть в окно, фокусируя взгляд на горизонте или дальних объектах;Дышите медленно и глубоко — это помогает снизить тревогу и побороть ощущение нарушения равновесия;Постарайтесь отвлекаться: позвоните кому-нибудь, поговорите с водителем или послушайте музыку.

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