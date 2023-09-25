Профессор Оксфорда рассказал о секретах, улучшающих сон и память

Каждый третий взрослый в мире не высыпается, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний. Наша память невероятно чувствительна даже к кратковременному лишению сна. Что необходимо сделать, чтобы высыпаться и улучшать свою память, рассказал профессор Бернхард Старесина.«Роль хорошего сна для когнитивной работоспособности невозможно переоценить», — сказал Бернхард Старесина, профессор когнитивной нейронауки University of Oxford (Великобритания).Хороший сон играет важную роль в улучшении памяти, так как мозг обрабатывает информацию и воспоминания во время сна. Для улучшения памяти и сна эксперт рекомендует следующие меры:Регулярные физические упражнения способствуют улучшению когнитивных способностей, включая память.Питайтесь здорово и избегайте тяжелой еды перед сном, чтобы обеспечить хороший сон.Ограничьте экранное время перед сном, так как это может негативно влиять на качество сна и, следовательно, на память.Тренируйте свою память регулярно, например, пытайтесь запомнить разные информации, не полагаясь только на телефон.Используйте ассоциативные методы для укрепления памяти, такие как метод "дворца памяти", который помогает связывать новую информацию с уже имеющимися знаниями.Новые впечатления, общение, чтение и путешествия также способствуют поддержанию когнитивных функций и укреплению памяти на протяжении всей жизни.Эти советы помогут вам улучшить вашу память и качество сна, что важно для вашего общего благополучия.

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