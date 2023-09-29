8 вопросов и ответов о целлюлите

Целлюлит, который в рекламе косметики стыдливо называют «апельсиновой коркой», есть у большинства женщин. Его часто считают «дефектом», который нужно исправить, хотя на деле ямочки и выпуклости на бёдрах и попе естественны для женской кожи.Разбираемся, что же такое целлюлит, отчего он появляется и почему не требует лечения. И рассказываем о доказанных способах сделать целлюлит менее заметным, если этого всё же хочется.Что такое целлюлит и как он выглядит?Целлюлит — это особенность внешнего вида кожи, при которой на ней появляются бугорки и ямочки. По фактуре она может напоминать деревенский творог. Обычно целлюлит появляется на бёдрах и попе, но может быть также на животе и верхней части рук.Целлюлит может выглядеть по-разному. У одних ямочки на коже заметны всегда. У других проявляются, только если слегка сжать часть бедра или попы. Дерматологи выделяют несколько степеней целлюлита:— 0 степень. На теле нет целлюлита.— 1 степень. Кожа выглядит гладкой, когда вы стоите. Когда вы садитесь, появляются небольшие ямочки.— 2 степень. На коже есть небольшие углубления и когда вы стоите, и когда вы сидите.— 3 степень. На коже есть глубокие впадины и бугорки. Они становятся более заметными, когда вы сидите.Почему целлюлит у женщин появляется чаще, чем у мужчин?Целлюлит есть у 90% женщин и только у 10% мужчин. Это происходит по двум причинам. Во-первых, у женщин больше процент жировой ткани, чем у мужчин. Причём жир в первую очередь скапливается на ногах, бёдрах и ягодицах, то есть на тех же участках тела, где обычно есть целлюлит. Это нормально. Жир нужен женщинам, чтобы защищать внутренние органы, хранить запас витаминов и обеспечивать работу репродуктивной системы. Если женщина похудеет слишком сильно, у неё могут прекратиться месячные.Во-вторых, у мужчин и женщин по-разному устроена кожа и подкожные слои. У всех людей под кожей есть небольшой жировой слой. Сквозь него проходят волокна, которые соединяют кожу с мышцами. Когда эти волокна сжимаются, а жировые клетки, наоборот, разбухают, на коже становятся видны бугорки и ямочки.У мужчин соединительной ткани больше, чем у женщин. Причём её волокна расположены не вертикально, а наискосок. В результате дерма лучше поддерживается, и даже разбухшие жировые клетки не выпирают и не создают бугорки на коже. Именно поэтому у мужчин целлюлит возникает реже.Это опасно? Нужно ли лечить целлюлит?Целлюлит — это не болезнь, а косметическая особенность. От 80 до 90% женщин сталкиваются с ним уже в период пубертата, то есть ямочки на коже есть почти у всех. Это не опасно для здоровья, не вызывает неприятных ощущений и не требует лечения.Важно не спутать целлюлит с липедемой. Это заболевание, которое провоцирует избыточное накопление жира в нижней части тела. Внешне липедема напоминает целлюлит: на животе, ногах и бёдрах кожа становится бугристой. Однако при целлюлите дотрагиваться до кожи не больно. При липедеме, напротив, кожа становится чувствительной, холодной на ощупь, на ней часто появляются синяки и припухлости. Если вы подозреваете у себя липедему, это повод обратиться к врачу-терапевту или дерматологу.Отчего появляется целлюлит?Почему появляется целлюлит, точно неизвестно. Но есть факторы, которые увеличивают его вероятность:— Пол. У женщин целлюлит появляется чаще, чем у мужчин.— Возраст. С годами кожа становится более тонкой и менее эластичной, поэтому целлюлит выглядит заметнее.— Гормональный фон. По мере снижения уровня эстрогена ухудшается приток крови к соединительным тканям и их снабжение кислородом. Волокна становятся менее эластичными и стягивают кожу.— Наследственность. Врождённые особенности метаболизма могут делать целлюлит заметнее.— Образ жизни. Неправильное питание, малоподвижный образ жизни и курение могут спровоцировать целлюлит.Хотя лишний вес делает целлюлит заметнее, специалисты клиники Майо не считают его основной причиной появления неровностей на коже. Ямочки и бугорки часто бывают и у худых людей, если они склонны к целлюлиту генетически или мало двигаются. Поэтому для профилактики целлюлита советуют вести здоровый образ жизни: правильно питаться, достаточно пить, высыпаться, заниматься спортом и не курить. Эти приёмы вряд ли избавят от целлюлита полностью, но точно помогут чувствовать себя бодрее и быть здоровее.Как избавиться от целлюлита, если всё же хочется?Избавиться от целлюлита совсем не получится. Но можно попробовать сделать его менее заметным. Специалисты Американской ассоциации дерматологов считают самыми эффективными хирургические способы убрать целлюлит. Это непростые и болезненные процедуры, поэтому важно посоветоваться с врачом-дерматологом и взвесить все за и против.Лазерная терапияТончайшие иглы вводят под кожу и с помощью лазера разрушают неэластичные соединительные волокна. Кожа становится более толстой и упругой, а целлюлит — менее заметным. Эффект лазерной терапии длится до шести месяцев. После ямочки на коже обычно возвращаются, хотя могут стать менее заметными.Субцизионное лечениеЭто хирургический способ лечения, который подходит также для удаления шрамов и последствий акне. Под кожу вводят иглу, с помощью которой разрушают загрубевшие соединения и убирают бугорки на коже. Этот способ помогает избавиться от целлюлита на два года и дольше.Вакуумный массаж с точечным высвобождением тканейЭтот способ объединяет вакуумный массаж и удаление соединительных волокон с помощью мельчайших лезвий. Эффект процедуры сохраняется вплоть до трёх лет.КарбокситерапияПод кожу вводят углекислый газ, который разрушает соединительные спайки. Для достижения эффекта нужно 8–10 процедур, в процессе которых могут появляться синяки на коже. После заживления целлюлит становится менее заметным, хотя не исчезает совсем.Можно ли сделать целлюлит менее заметным с помощью массажа и антицеллюлитного крема?По мнению Американской ассоциации дерматологов, антицеллюлитные кремы с кофеином и ретинолом могут сделать кожу более гладкой. Кофеин вытягивает влагу из клеток и благодаря этому уменьшает ямочки и бугорки. Ретинол стимулирует выработку коллагена и делает кожу более упругой и гладкой.Стоит помнить, что антицеллюлитные кремы работают только при длительном ежедневном применении. Чтобы заметить первые результаты, нужно мазаться кремом полгода и дольше. Перед первым применением протестируйте антицеллюлитный крем на небольшом участке кожи, чтобы убедиться в отсутствии аллергии.Заметно уменьшить целлюлит с помощью массажа не получится. Некоторые методы (например, массаж с помощью специального ролла или сухой щётки) не работают вообще. Вакуумный и лимфодренажный виды массажа чуть эффективнее. Они улучшают кровообращение, что помогает сделать соединительную ткань более эластичной. Однако антицеллюлитный эффект едва заметен и действует недолго. Стоит завершить курс массажа, и кожа вернётся к своему обычному состоянию.Как быть, если я не хочу идти на дорогие и болезненные процедуры, но комплексую из-за целлюлита?Помните, что целлюлит — не ваша уникальная «проблема», а естественная особенность кожи, которая есть у большинства женщин. Возможно, принять своё тело помогут фотографии бодипозитивных блогерок, которые не стесняются публиковать фотографии без ретуши.

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