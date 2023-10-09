Стоит ли бояться токсоплазмоза и запрещать себе гладить котиков

Токсоплазмоз — это заболевание, которое поражает и животных, и людей и вызывается паразитом Toxoplasma gondii. Чаще всего человек даже не подозревает, что он заражён. Но иногда токсоплазма вызывает симптомы, похожие на грипп, а у людей с ослабленным иммунитетом — тяжёлые поражения глаз, лёгких и мозга. У беременных токсоплазмоз может стать причиной выкидыша.Toxoplasma gondii — простейший паразит, который размножается половым путём только в кошачьем кишечнике. Его ооцисты — эдакие защищённые от внешней среды яйца — выделяются с фекалиями животного и могут оставаться в земле несколько месяцев. Другие млекопитающие и птицы становятся промежуточными хозяевами Toxoplasma gondii, если едят инфицированных животных или проглатывают ооцисты вместе с загрязнёнными растениями, водой и почвой. Кровь разносит паразита по организму, и за 7–10 дней он формирует цисты — защитные оболочки в форме пузырьков размером от 5 до 100 мкм (меньше, чем толщина человеческого волоса). Обычно они развиваются в клетках органов и мягких тканей. Например, в почках, печени, мозге, скелетных и сердечных мышцах. Из?за того, что паразит находится внутри клеток, иммунная система не может обнаружить его.Самые частые носители токсоплазмоза — кошки, причём как дикие и бродячие, так и домашние. Передавать паразита они могут только в течение 1–3 недель после заражения. Кроме того, носителями бывают коровы, свиньи и другие домашние животные.Предполагается, что токсоплазмой инфицировано 25–30% людей. Но это среднее по больнице. Реальное число заражённых зависит от страны и региона. Так, в Соединенных Штатах это около 11% населения в возрасте 6 лет и старше. В России и Европе, по данным Роспотребнадзора, — 25–50%, а в Африке, Южной и Латинской Америке — до 90%.Как можно заразиться токсоплазмозомТоксоплазмоз не передаётся от человека к человеку. Чаще всего причиной заражения становится недостаточное соблюдение личной гигиены или легкомысленное отношение к готовке продуктов.Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США считают, что подхватить Toxoplasma gondii можно, если:Съесть недоготовленное заражённое мясо или моллюсков (например, устриц или мидий). Дело в том, что токсоплазма не умирает при смерти носителя, продолжая оставаться в мясе.Недостаточно тщательно вымыть руки после обращения с заражённым мясом или моллюсками.Съесть продукты, при готовке которых использовались ножи, посуда, доски и поверхности, контактировавшие с сырым заражённым мясом или моллюсками.Выпить воду с Toxoplasma gondii.Случайно проглотить паразита. Он может оказаться в воздухе или на ваших руках, когда вы чистите кошачий лоток или гладите кошку, в шерсти которой застряли кусочки фекалий, пусть и микроскопические. Кроме того, проглотить Toxoplasma gondii можно вместе с заражённой почвой: например, если есть овощи с грядки или не мыть руки после работы в саду.Получить при трансплантации заражённый орган, а при трансфузии — кровь с оказавшимся в ней паразитом. Правда, такое случается крайне редко.Кроме того, ребёнок может получить токсоплазму от матери. Такая вертикальная передача происходит во время беременности, при родах или после них.Каковы симптомы токсоплазмозаЧаще всего токсоплазмоз протекает бессимптомно и не представляет опасности ни для человека, ни для животных. Однако иногда можно наблюдать симптоматику гриппа: увеличение лимфоузлов, головную и мышечную боль, слабость и усталость. Эти проявления могут длиться несколько недель и затем проходить даже без лечения.Тяжёлый токсоплазмоз вызывает поражение лёгких, мозга, глаз, а также других органов, но намного реже. Инфекция лёгких способна вызвать проблемы с дыханием, лихорадку и кашель. Воспаление мозга, называемое энцефалитом, сопровождается сильнейшими головными болями, путаницей сознания, проблемами с координацией, судорогами. Поражение глаз может проявляться снижением зрения, слезотечением, болью.Если скопление возбудителей находится в печени, то функция органа также может нарушиться, запустив каскад реакций, способных привести к токсическому шоку.Для кого опасен токсоплазмозВо?первых, для людей со сниженным иммунитетом. К ним относятся те, кто живёт с ВИЧ или СПИДом, лечится от рака или перенёс трансплантацию органов. Если иммунитет снижен, вырастает риск тяжёлого течения токсоплазмоза.Во?вторых, для беременных. Как пишут специалисты Mayo Clinic, заражение в первом триместре часто сопровождается неприятными симптомами. Но хуже то, что токсоплазма может спровоцировать выкидыш.В?третьих, для младенцев, рождённых от матери, инфицированной незадолго до или во время беременности. У новорождённого токсоплазма может вызвать гидроцефалию, тяжёлую глазную инфекцию, проблемы с моторикой, слухом и зрением, судороги и многое другое.Что делать, если кажется, что заразилсяСкорее всего, ничего. Потому что здоровым и небеременным людям токсоплазма жить не мешает: иммунитет держит паразита под контролем и не даёт развиться болезни. Да и не лечат никак бессимптомные формы.Но вот если появились симптомы или вы беременны, идите к врачу. Он проведёт анализ крови, поставит диагноз и, возможно, назначит лечение.Обычно специальная терапия не требуется — только симптоматическая, если, например, есть высокая температура или головные боли.Если ситуация тяжёлая или же пациентка беременна, то применяются антипаразитарные препараты, такие как пириметамин и сульфадиазин. Длительность терапии зависит от степени развития инфекции и от реакции на лекарства.При планировании беременности тоже стоит проконсультироваться с врачом. Если вы не переносили инфекцию ранее, то доктор может порекомендовать сдать анализ на наличие антител IgG и IgM к Toxoplasma gondii. Это позволит определить, была ли инфекция в прошлом и есть ли к ней иммунитет.Если иммунитета нет, то во время беременности важно принимать меры предосторожности.Что делать, чтобы не заразитьсяСоветы довольно просты, но именно ими люди частенько пренебрегают.Соблюдать правила гигиеныВо время работ в саду или при чистке туалетов животных надевать перчатки, а потом тщательно мыть руки и ногти.Мыть руки после контакта с уличными животными.Ежедневно чистить кошачий лоток.Обучить детей правильному мытью рук и объяснить, почему не стоит есть пирожки из песка.Тщательно мыть разделочные доски и приборы после контакта с сырым мясом, морепродуктами, овощами и фруктами.Протирать кухонные поверхности и столешницы после готовки.Правильно готовить и употреблять пищуПокупать мясные продукты в проверенных местах.Готовить целые куски мяса при температуре не ниже 60 °C.Готовить фарш и домашнюю птицу при температуре не ниже 70 °C.Чтобы снизить вероятность заражения, замораживать мясо на несколько дней.Перед употреблением фруктов и овощей тщательно их мыть чистой проточной водой.Не пить неочищенную пресную воду и непастеризованное козье молоко.Нужно ли избавляться от кошки, если вы в группе рискаНет. Кошки распространяют токсоплазмоз только 1–3 недели после заражения. И как и у большинства людей, заболевание у животных проходит бессимптомно. Так что не стоит выкидывать или отдавать питомца.Но нужно сделать так, чтобы животное не заразилось. А потому:Не выпускайте кошек на улицу, чтобы они не подцепили токсоплазму во время охоты.Кормите животных только консервированным или сушёным кормом, а не сырым или недоваренным мясом.Кроме того, во время беременности или при сниженном иммунитете лучше отказаться от чистки лотка и просить делать это кого?то другого. Ну и не стоит в этот период заводить новых кошек или котят, особенно с улицы.

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