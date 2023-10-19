Ночная потливость, усталость и неожиданные синяки могут оказаться признаками лейкоза

Среди неожиданных признаков лейкоза (рак крови) врачи называют состояния, похожие на другие недомогания, – об этом информирует DailyMail.Медицинские эксперты издания напомнили, что при лейкозе (по-другому, лейкемии) в крови аномальным образом возрастает концентрация белых кровяных телец – лейкоцитов. Со временем происходит вытеснение ими здоровых клеток крови. Аномальные клетки начинают проникать в разные ткани и органы тела, провоцируя нарушения их нормальных функций. Одним из признаков этого неблагополучного процесса может оказаться усталость – она становится более глубокой и возникает все чаще, слишком быстро появляется при физических нагрузках.«Первым тревожным признаком является усталость, которая может говорить об анемии. Это симптом, который характерен для самых разнообразных болезней, в том числе и для рака», - заявили врачи.Неожиданные синяки тоже могут оказаться признаками лейкоза. Например, могут возникать обширные и очень темные гематомы при совершенно незначительных ушибах. Изи появляются синяки, происхождение которых человек не может объяснить.«Помимо необъяснимых синяков и покраснений на коже настораживать должно не связанное с инфекцией повышение температуры (особенно вкупе с ночной потливостью). Кроме того, – участившиеся боли и вздутие в животе, признак лейкемии избыточного накопления клеток крови в селезенке», - добавили специалисты.Также при развитии раковых заболеваний часто наблюдается ощутимая потеря веса, которая происходит без всякой связи с питанием или образом жизни человека.

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