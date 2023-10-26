Как обнаружить в интернете вредный контент и защитить от него ребенка

Во время войны интернет стал таить в себе гораздо больше угроз, чем раньше. Да, он – идеальное средство для дистанционного обучения, но и источник разных бед.Сегодня многие взрослые не могут разобраться, кто в интернете хороший, а кто плохой, что уж говорить о подростках. Опасные веб-сайты, онлайн-игры, сериалы, социальные сети, чаты и группы…Как обнаружить вредоносный контент и защитить ребенка от угроз?Киты и кальмарыПо статистике, 96% детей в возрасте 10-17 лет постоянно пользуются интернетом. Из них треть проводит в Сети до пяти часов ежедневно. И говорить о том, что в интернете существует множество ресурсов, где подростка подстерегает опасность, можно бесконечно. Прежде всего это сайты с порнографическим содержанием (по статистике, 39,8% детей впервые видят порно в возрасте 8-10 лет). Просмотр видео для взрослых может негативно повлиять на развитие психики ребенка и его поведение. Сайты с насилием вызывают тревожность и страх, а игры с насилием провоцируют агрессивное поведение. Молодые пользователи интернета также уязвимы для вербовки экстремистскими и террористическими группами, что на сегодня в условиях хаоса, творящегося в мире, полная реальность.Впрочем, самую большую опасность несут социальные сети, чаты и форумы. Онлайн-общение с незнакомцами может привести к опасным ситуациям.При этом есть точная статистика: каждый пятый ребенок в средней школе готов встретиться с незнакомцем, с которым познакомился в интернете. И даже если это будет не реальная встреча, а переписка, дети готовы верить незнакомцам и выполнять их просьбы. А это очень часто приводит к беде. Стоит вспомнить когда-то популярный среди подростков квест "Синий кит". В 2015 году участие в нем закончилось для 15-летней девочки из Мариуполя гибелью: школьница выпрыгнула с 13-го этажа. Ее друзья утверждали, что самоубийство было связано с "Синим китом": суицид был одной из задач "квеста". Подобный случай произошел и в Киеве: 10-летний мальчик выпрыгнул с шестого этажа и оказался в реанимации.В 2021 году мир “взорвал” невероятно жестокий сериал Netflix "Игра в кальмара", в котором герои участвуют в смертельных соревнованиях ради денег. Сериал вызвал среди школьников всего мира волну игр с применением насилия. И хотя сериал имел возрастное ограничение (18+), его посмотрели даже первоклассники. На подходе новое реалити “Игра в кальмара” (премьера 22 ноября), которое точно станет ударом по неокрепшей психике школьников.“Для детей нет ограничений в интернете. Они найдут все, – утверждает педагог Татьяна Серебрянская. – Даже наличие большого количества программ, которые могут фильтровать интернет-контент и ограничивать доступ к определенным ресурсам, не гарантирует безопасность. Современные подростки быстро учатся обходить эти препятствия. Поверьте, если ребенок хочет получить доступ к запретному плоду – он найдет путь. Поэтому родителям следует учить ребенка правилам поведения в интернете. Сегодня это важная часть онлайн-образования ребенка”.Правила безопасного поведения детей в интернетеРассказывая об интернет-безопасности, учитывайте возраст вашего ребенка, – советует Татьяна Серебрянская. - Для детей помладше используйте простые слова и примеры. Подросткам расскажите реальные истории и ситуации, когда дети стали жертвами мошенников и преступников. Это поможет им лучше понять потенциальные риски.Залогом безопасности ребенка в Сети станут основы онлайн-приватности. Объясните, что раскрывать личную информацию о полном имени, адресе, телефоне и номере школы в социальных сетях или в чатах - недопустимо. Расскажите о важности паролей и о том, что их нельзя передавать другим лицам (даже друзьям).Попросите ребенка информировать вас или учителя об опасном контакте в интернете. Ребенок должен знать, что люди в чатах не всегда те, за кого себя выдают. Так что встречаться с ними запрещено, чтобы не оказаться в беде. Если ребенок хочет встретиться с сетевым другом, эту встречу можно организовать в общественном месте. Правда, под вашим наблюдением.Время от времени просматривайте смартфон или лэптоп ребенка, чтобы понять, какие приложения на них установлены. Или делайте это вместе с ребенком. Кроме того, у вас должен быть доступ к электронной почте, которую получает ребенок. Да, это немного не нравственно, но делается ради безопасности.Объясните ребенку, что такое кибербуллинг (преднамеренная травля в киберпространстве), и посоветуйте не отвечать на оскорбительные или опасные комментарии в чатах или в соцсетях. Игнорирование – лучшее оружие против кибербуллинга.Установите на гаджет приложение, которое будет ограничивать доступ ребенка к опасным ресурсам (Parental Filter, CYBERsitter, ChildWebGuardian). По статистике, подобный софт отсекает примерно 20% подозрительной информации. Это тоже немало.Ни в коем случае не вините и не наказывайте ребенка за его ошибки, иначе он вам о них больше никогда не расскажет. Также обращайте внимание на поведение или настроение ребенка. Если они изменились – узнайте, что стало причиной. И попросите ребенка всегда показывать пугающие или настораживающие сообщения.Родители часто живут иллюзией, что с ребенком все хорошо. Но это может быть не так. Поэтому лучший совет по киберзащите вашего ребенка - честное и откровенное общение с ним. Создайте атмосферу доверия и всячески поддерживайте желание ребенка делиться своими проблемами. Интересуйтесь его интернет-увлечениями и всегда будьте готовы помочь в случае необходимости.

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