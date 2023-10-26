Невролог призвал начинать профилактику инсульта с 30 лет

Профилактику инсульта, как и других сердечно-сосудистых заболеваний, лучше начинать с 30-летнего возраста. Об этом журналистам сообщил заведующий неврологическим отделением филиала №3 Балашихинской больницы Дмитрий Иванников.«Начинать контролировать факторы риска развития инсульта и других патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы – лучше с 30–40 лет. Для этого необходимо вести дневник артериального давления и пульса. Цифры нужно вносить ежедневно, утром и вечером. Вне графика надо фиксировать и необычные жалобы на состояние здоровья. Кроме того, нужно регулярно проверять уровни глюкозы и холестерина в крови», – рассказал Иванников.Он отметил, что если показатель глюкозы окажется выше цифры 6, необходимо обратиться за консультацией к терапевту.«Если цифра ниже 6, то повторно сдавать анализ можно через полгода–год. Контролируя уровень глюкозы, можно предотвратить развитие сахарного диабета, который сопровождается множественными осложнениями на сосуды, нервы и мозг», – добавил врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки