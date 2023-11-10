Вот что происходит с вашим телом, когда вы едите йогурт каждый день

Йогурт очень полезен для здоровья – настолько полезен, что его следует есть каждый день. Но что именно он на самом деле делает в вашем организме?Йогурт считается источником молодости. Кисломолочное лакомство – это суперпродукт, наполненный необходимыми организму питательными веществами: белками, белками, витаминами, кальцием, пробиотическими бактериями и многим другим."Большинство людей время от времени едят йогурт, но следует делать это еще чаще – в идеале каждый день. Ваше тело скажет вам спасибо", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .Употребление йогурта каждый день – вот пользаЙогурт – настоящий усилитель иммунной системыИммунная система нуждается не только в витаминах, которые участвуют в формировании иммунных клеток в кровотоке и клетках организма. Большая часть иммунной защиты происходит в кишечнике, где необходимо держать под контролем вредные гнилостные бактерии и их токсины.Пробиотические бактерии в йогурте делают именно это, производя молочную кислоту, потому что молочная кислота является ядом для вредных микробов."Йогурт с пробиотическими бактериями обеспечивает здоровую кишечную флору и ослабляет адаптивную иммунную систему, которая теперь может лучше справляться с вирусами и другими злоумышленниками. Поверхность кишечника приобретает устойчивость благодаря бактериям".Йогурт обладает противовоспалительным действиемЛюди с избыточным весом особенно часто страдают от скрытых и зачастую незамеченных участков воспаления. Они могут стать хроническими и привести, среди прочего, к диабету 2 типа , сердечно-сосудистым заболеваниям или артриту.Пробиотические молочнокислые бактерии оказывают противовоспалительное и заживляющее действие, в частности, благодаря высокому содержанию витаминов B5 и B12.У пострадавших людей процесс заживления начался примерно через восемь недель после употребления около 200 граммов в день."Согласно исследованию противовоспалительный эффект может даже защитить от некоторых видов рака, таких как рак молочной железы".Йогурт укрепляет сердце"Исследование также показало, что ежедневное употребление йогурта может значительно снизить риск сердечного приступа — примерно на 20 процентов у мужчин и даже на 30 процентов у женщин".Молочнокислые бактерии связывают и метаболизируют избыток соли, содержащейся в пище, в кишечнике, что регулирует кровяное давление до здорового уровня.Йогурт обеспечивает крепкие кости и блестящие зубыЕще одним продуктом метаболизма молочнокислых бактерий является кальций, и в большом количестве. Нормальному взрослому человеку требуется около одного грамма йогурта в день, и, в зависимости от типа йогурта, чашка в 250 грамм уже покрывает около трети дневной нормы.Кальций особенно важен для формирования, поддержания и регенерации костного материала, а для подростков, беременных женщин и пожилых людей его может быть немного больше."Кальций также обеспечивает здоровые и крепкие зубы, а витамины группы B в йогурте питают и защищают десны. Ежедневное употребление йогурта также гарантирует красивую улыбку".Употребление йогурта также снижает риск вагинальных инфекций. Рекомендуемая доза здесь указана как минимум три порции в неделю.Людям, страдающим непереносимостью лактозы, следует максимально избегать употребления йогурта. Существует риск диареи и сильных болей в животе.

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