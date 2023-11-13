Live Science: приступ смеха способен спровоцировать обморок

«Улыбайтесь, господа!» — дает нам мудрый совет известный киногерой. И о пользе смеха тоже известно много. Но все хорошо в меру, и даже слишком активный неудержимый смех может закончиться плачевно.

Приступ неконтролируемого смеха может спровоцировать спазм голосовых связок, известный как ларингоспазм или удушье. Причиной становится нехватка кислорода во время заливистого смеха.

Другая опасность: обморок из-за резкого падения кровяного давления. А само давление, падая, способно стимулировать блуждающий нерв, приводя к головокружению, а то и к потере сознания.

Врачи успокаивают, что чаще всего после таких приступов с потерей сознания человек приходит в себя самостоятельно спустя несколько минут.

Подобные случаи происходят редко, тем не менее, они вероятны. Когда такое случается неожиданно для самого весельчака и окружающих, можно и серьезные травмы получить при падении.

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