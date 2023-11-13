Live Science: приступ смеха способен спровоцировать обморок

«Улыбайтесь, господа!» — дает нам мудрый совет известный киногерой. И о пользе смеха тоже известно много. Но все хорошо в меру, и даже слишком активный неудержимый смех может закончиться плачевно.Приступ неконтролируемого смеха может спровоцировать спазм голосовых связок, известный как ларингоспазм или удушье. Причиной становится нехватка кислорода во время заливистого смеха.Другая опасность: обморок из-за резкого падения кровяного давления. А само давление, падая, способно стимулировать блуждающий нерв, приводя к головокружению, а то и к потере сознания.Врачи успокаивают, что чаще всего после таких приступов с потерей сознания человек приходит в себя самостоятельно спустя несколько минут.Подобные случаи происходят редко, тем не менее, они вероятны. Когда такое случается неожиданно для самого весельчака и окружающих, можно и серьезные травмы получить при падении.

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