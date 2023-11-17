Врач Разаренова: вызывающая рак бактерия может годами находиться внутри человека
Врач Разаренова рассказала в интервью, что вышеназванная бактерия, обитающая в желудке, может провоцировать развитие таких заболеваний как гастрит, язва или рак желудка.
«Эта бактерия является одной из самых распространенных причин, из-за которой развивается рак желудка», - поделилась медик
Специалистка отметила, что вызывающая рак бактерия очень часто проникает в организм человека в его детские годы (как правило, контактным путем от близких родственников). В дальнейшем она может оставаться в пищеварительном тракте всю оставшуюся жизнь.
«Бактерия может годами находиться внутри человека и при этом не вызывать каких-то проблем и осложнений», - уточнила врач.
Разаренова добавила, что проблемы со здоровьем при инфицировании хеликобактер пилори возникают в обстоятельствах снижения иммунитета. Здоровая иммунная система не допускает активизации этой бактерии, но при снижении защитных ресурсов организма все может измениться. В этом случае хеликобактер начинает активно вырабатывать вещество, делающее желудок уязвимым. В нем возникают изъязвление и воспаление, способные довести до возникновения рака. Риск таких процессов становится особенно высоким, если, будучи инфицированным бактерией, человек не проходит нужного лечения для избавления от нее.
«Следует пройти обследования на выявление данной бактерии – в особенности тем, кто страдает частыми болями в животе, испытывает неприятные ощущения и тяжесть сразу после приема пищи, для кого нередкими бывают тошнота и изжога или у кого уже выявлен гастрит», - порекомендовала эксперт.
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