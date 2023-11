Экстракт новозеландской черной смородины помогает мужчинам сбросить "пивной животик"

Согласно последнему исследованию, проведенному в University of Chichester, открыта потенциальная возможность избавления мужчин от пивных животов при помощи обычной ягоды.Экстракт новозеландской черной смородины был протестирован на 16 здоровых и физически активных мужчин. Результаты, опубликованные в Journal of Dietary Supplements and Nutraceuticals, показали, что ежедневное употребление этого экстракта может стимулировать процесс сжигания жира у мужчин, подобно эффекту физических упражнений.Профессор физиологии физических упражнений Марк Виллемс отметил, что употребление экстракта этой ягоды может увеличить скорость сжигания жира (в состоянии покоя, то есть, человек может лежать и смотреть телевизор) на 61 процент. Этот результат подразумевает, что взрослые мужчины могут потерять более трех килограммов жира в год, даже не прибегая к физическим нагрузкам.Хотя этот результат предварительный и требует дальнейших исследований с более многочисленной выборкой участников, он предоставляет новую перспективу в подходе к управлению весом и здоровьем. Экстракт новозеландской черной смородины может стать потенциальным дополнением в стратегии контроля веса для мужчин.Дальнейшие исследования планируют расширить этот подход на большую группу участников для подтверждения эффективности и безопасности данного метода.

