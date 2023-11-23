Эндокринолог Мамонтова назвала скрытые симптомы болезней щитовидной железы

О наличии проблем с щитовидной железой может говорить, к примеру, постоянная усталость, отеки в области лица и кистей и даже депрессия.Об этом сообщила врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), к.м.н. Елена Мамонтова.Мамонтова отмечает, что заболевания щитовидки занимают второе место по частоте распространения среди эндокринных патологий.О проблемах в работе органа может говорить постоянная усталость и сонливость, учащенное сердцебиение, потеря веса без видимых причин, повышенная чувствительность к перепадам температуры, отеки в области лица и кистей, эмоциональные расстройства (депрессия, тревожность и т.д.).При наличии любого из признаков рекомендуется обратиться ко врачу.«Эндокринная система состоит из множества органов, нарушение в работе любого из которых влечет за собой проблемы с остальными — именно поэтому отсрочка визита к врачу увеличивает риск развития серьезных осложнений».Мамонтова Елена ЮрьевнаЗаведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), кандидат медицинских наукЧем раньше врачи диагностируют заболевание, тем легче его вылечить, говорит Мамонтова.

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