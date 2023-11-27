Откуда берётся боязнь темноты и как с ней справиться ребёнку и взрослому

Этот естественный страх иногда перерастает в фобию. Но его вполне можно перебороть самостоятельно и с помощью специалистов.Большинство детей боится темноты. Специалисты считают, что этот страх естественный и затрагивает почти каждого. Он появляется ещё в детстве, в возрасте 3–6 лет, и с годами обычно проходит. Но ему подвержены и подростки, и взрослые.Одним этот страх доставляет лёгкий дискомфорт, а для других становится настоящим мучением. Рассказываем, как возникает боязнь темноты и можно ли с ней справиться.Что такое боязнь темноты и как это проявляетсяЭто чувство тревоги и беспокойства, которое возникает у человека, когда он оказывается без света. Пугать может и темнота сама по себе, и то, что она скрывает: реальные или воображаемые опасности.Проявляется этот страх так же, как и любой другой:становится трудно дышать;учащается сердцебиение;сдавливает грудь;возникает тремор рук, дрожь в ногах;по телу бегут мурашки;начинается головокружение;тошнит, «крутит» в животе;бросает в жар или в холод;усиливается потоотделение;хочется поскорее убрать то, что вызывает тревогу — включить свет, убежать из тёмного места;происходящее кажется не совсем реальным;становится трудно думать, мысли путаются.Почему возникает боязнь темнотыВо-первых, она появляется из-за нехватки визуальных стимулов. Человек в темноте не различает окружающие его объекты, из-за этого тревожится, и его воображение рисует не самые безобидные картины.Во-вторых, страх темноты связан с боязнью неизвестности: человек ничего не видит и не знает, что его ждёт, — и это пугает. Есть гипотеза, что страх неизвестности относится к базовым и наиболее древним и уже из него растут все остальные страхи и фобии.В-третьих, боязнь темноты, возможно, досталась нам от наших далёких предков. Для первобытного человека ночь была трудным временем, многие опасные хищники нападали на людей именно в тёмное время суток. Тот, кто боялся и проявлял осторожность, имел больше шансов выжить. Сейчас на нас уже никто не нападает, но инстинктивный страх перед темнотой остался.Правда, иногда естественный страх темноты перерастает в ментальное расстройство — никтофобию — и начинает доставлять человеку много неудобств. Вот факторы риска, которые этому способствуют:Эмоциональные потрясения, стрессы и травмы. Они могут быть вызваны болезнями, неприятными событиями в семье, сильным испугом, насилием, несчастными случаями.Тревожные родители. Дети перенимают их страхи, переживания, нервозность, недоверчивое отношение к жизни.Гиперопекающие родители. Если они слишком стремятся оградить ребёнка от мира и контролируют его, у него могут развиться тревожность и разные фобии.Наследственность. Одни люди более предрасположены к страхам и фобиям, чем другие.Как понять, что боязнь темноты переросла в никтофобиюНиктофобия — это та же боязнь темноты, но иррациональная и выраженная очень сильно. То есть у человека нет никаких объективных причин пугаться, и тем не менее он испытывает интенсивный и необъяснимый страх.Обычный страх темноты, как правило, быстро проходит: по мере взросления люди учатся с ним справляться и понимают, когда есть реальные причины бояться, а когда нет. Никтофобия не исчезает сама по себе, проявляется остро и может мешать человеку жить полноценной жизнью.При этом состоянии к стандартным проявлениям страха могут добавиться ещё несколько симптомов:сильная и продолжительная тревога;панические атаки;бессонница;отказ от социальных взаимодействий, работы или увлечений, если ради них приходится сталкиваться с темнотой.Например, из-за страха человеку может быть не по себе, когда он заходит в тёмный переулок, слышит посреди ночи непонятный шорох или после просмотра хоррора идёт через неосвещённый коридор. Но при этом он в состоянии справиться с переживаниями.Если боязнь переросла в фобию, эмоции захлёстывают человека настолько, что он может испытать паническую атаку, увидев, что погас ночник. Или отказаться пойти на важное мероприятие, потому что придётся выйти на тёмную улицу.Выявить никтофобию может только врач. Психиатры относят это состояние к разделу специфических фобий.Как помочь ребёнку, если он боится темнотыУ детей этот страх в основном проявляется, когда нужно идти спать: они не хотят оставаться одни в комнате, боятся выключать свет. Вот что рекомендуют делать психологи в такой ситуации.Разговаривайте и будьте рядомНе игнорируйте жалобы, не смейтесь над ними, не пытайтесь отмахнуться. Расспросите ребёнка, что именно его беспокоит, внимательно выслушайте. Постарайтесь обнять, приласкать и утешить его.Объясните, что страх — это нормально, но сейчас ему нечего бояться. Подчеркните, что вы рядом и с вами он под надёжной защитой. Скорее всего, придётся проявить терпение и повторить этот разговор не один и не два раза.Читайте специальные сказкиСуществуют терапевтические истории для детей, которые помогают справиться с переживаниями или скорректировать нежелательное поведение. Можно купить одну из таких книг и читать вместе с ребёнком перед сном:Елена Ульева «Сонные сказки. Я не боюсь темноты. Сказки, которые помогут справиться со страхом темноты»Анна Кутявина «Я ничего не боюсь!»Елена Ульева «Сказки про эмоции. Почему я боюсь?»Не включайте перед сном телевизорРебёнку, особенно если он и так испытывает стресс, перед сном важно успокоиться и расслабиться. Мультфильмы и тем более взрослые передачи могут взбудоражить его или даже напугать. Поэтому и телевизор, и гаджеты вечером лучше заменить на книги, колыбельные, аудиосказки, спокойные игры.Фильтруйте детский контентОбратите внимание на то, что ребёнок смотрит и читает, какими приложениями пользуется, нет ли у него доступа к контенту, который не соответствует его возрасту и содержит пугающие сцены и образы.Детей необязательно ограждать от всего страшного. Но на время, пока вы вместе пытаетесь справиться с боязнью темноты, лучше отдавать предпочтение историям и мультфильмам, в которых нет никаких страшилок.Разберитесь в причинахВозможно, боязнь темноты возникла не на пустом месте, и ребёнок переживает стресс или неприятный опыт. Разлад в семье, проблемы со сверстниками, непосильная учебная нагрузка, возрастной кризис. Если появление страха совпало с какой-то психотравмирующей ситуацией, стоит прежде всего устранить именно её.Вместе поищите решениеОбсудите с ребёнком, что могло бы помочь ему бояться меньше. Например, вы можете вместе выбрать симпатичный ночник. Или договориться, что когда он заснёт, вы будете приходить к нему в комнату и проверять, всё ли с ним хорошо.Обратитесь к психологуЕсли своими силами справиться не получается, лучше сходить вместе с ребёнком к детскому психологу. Он поможет понять причины страха и предложит стратегию для его преодоления.Как взрослому справиться со страхом темноты самостоятельноСпециалисты предлагают несколько вариантов.Практикуйте мышечную релаксациюВ 1920-х годах американский учёный и врач Эдмунд Джекобсон разработал метод прогрессивной мышечной релаксации, который помогает справляться с тревогой, депрессией, стрессом и фобиями. Джекобсон выяснил: чтобы добиться глубокой релаксации, нужно последовательно напрячь мышцы, а потом их расслабить.Начать можно с рук, потом перейти к лицу, от него — к шее, спине и груди и, наконец, к ногам. При этом рекомендуется в течение 5–10 секунд сильно напрячь мышцы той части тела, на которой вы сейчас сфокусировались, а затем в течение 15–20 секунд расслабить и сосредоточиться на этом ощущении. И дальше переходить к следующей области, пока не расслабится всё тело и паника не отступит.Делайте дыхательные упражненияОни тоже помогают расслабиться и переместить внимание с пугающего окружения на собственное дыхание. Самый простой вариант — делать глубокие вдохи и выдохи хотя бы в течение пары минут. Ещё можно попробовать «коробочное» дыхание — вдыхать и выдыхать на четыре счёта, представляя, что вы перемещаетесь вдоль стенок квадратной коробки.Найдите для темноты приятные ассоциацииМожно воображать темноту как что-то большое, холодное и непроглядное, таящее в себе чудовищ, преступников и другие опасности. А можно подумать о том, как уютно лежать в темноте под тёплым одеялом. Или слушать музыку и наслаждаться своими мыслями. А может, сидеть южной ночью у кромки моря и смотреть, как волны накатывают на берег.Постарайтесь заменить неприятные ассоциации положительными образами.Попробуйте самовнушениеИ придумайте что-то вроде мантры, которая придаст вам сил и поможет успокоиться. Сформулировать её нужно самостоятельно. Врач и клинический психолог Тимоти Легг предлагает такой вариант: «Да, вокруг темно, но я в безопасности».Когда подходящая фраза найдена, её нужно повторять в моменты тревоги и паники.Когда стоит обратиться за помощьюСправиться со страхами и особенно фобиями не всегда получается самостоятельно. Если эмоции слишком сильные и неприятные, мешают вам жить нормальной жизнью и плохо поддаются контролю — это повод пойти к психиатру, неврологу или психологу.Также за помощью обязательно нужно обратиться, если вы:переживаете сильную тревогу и панические атаки;из-за страха не можете спать;испытываете выраженные физические проявления страха: тахикардию, затруднённое дыхание, боли в сердце;боитесь вечером встретиться с друзьями, сходить на корпоратив или в кино только потому, что часть времени придётся провести в темноте.Как лечат боязнь темнотыКогнитивно-поведенческая терапияЭто один из самых эффективных методов лечения фобий, в том числе боязни темноты. Суть подхода в том, чтобы поменять отношение к стрессовой ситуации, в данном случае — к темноте. Во время сессий терапевт учит клиента выявлять негативные эмоции, оспаривать отрицательные установки и мысли и заменять их более реалистичными.

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