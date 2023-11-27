Порочный круг: какие болезни стоят за настойчивым желанием почесаться

Кожный зуд — довольно неприятный симптом, у многих он усиливается, когда появляются триггеры, например стресс или тревога. Дерматовенеролог рассказала, почему появляются настойчивые почесывания и как от них избавиться.Замечали ли вы за окружающими такую привычку — человек постоянно чешет голову или шею? Или, может быть, он настойчиво расчесывает кисть, там уже появились красные отметины, но действия все равно продолжаются?Чем больше мы уделяем внимания проблемной области, тем чаще она начинает зудеть. И это настоящий порочный круг, говорит дерматовенеролог Марина Руденко.Почему так сильно чешется«Зуд — один из самых распространенных симптомов дерматологических заболеваний. Если у человека есть проблема с почесыванием, то это практически всегда сопровождается краснотой, шелушением кожи и другими косметическими дефектами», — говорит эксперт.кожными заболеваниями — атопический дерматит, чесотка, аллергические дерматиты, микозы;патологией внутренних органов — хроническая почечная недостаточность, заболевания печени, сахарный диабет;аллергическими реакциями — крапивница, токсикодермия;повреждением нервной системы — например, при рассеянном склерозе или опухолях головного мозга;психогенными факторами — неврозы, депрессия, хронический стресс.Чем может быть опасен зуд«Чтобы облегчить состояние, человек расчесывает или растирает зудящие участки, в итоге травмируя их еще сильнее. Происходит выброс веществ, которые усиливают и поддерживают такое состояние», — поясняет врач.В результате этого формируется порочный круг «зуд — расчесывание», человек начинает чесать травмированное место все усерднее, чтобы испытать хоть какое-то облегчение. В результате происходит сильная травматизация кожи, образуются экскориации (покраснения), раны и даже язвы. Кроме того, последствия расчесывания могут привести к присоединению вторичной инфекции и развитию воспаления.Чтобы избавиться от зуда, необходимо лечить не симптом, а само заболевание, которое его спровоцировало. Первый специалист, к которому стоит обратиться, — это врач-дерматовенеролог. Доктор соберет анамнез, внимательно осмотрит кожные покровы. При необходимости назначит исследования: дерматоскопию, соскоб на грибковую инфекцию, чесотку.Еще одна ключевая задача лечения — прерывание цикла «зуд — расчесывание».«Для лечения локализованного (местного) зуда чаще применяют наружные средства: лосьоны, кремы с охлаждающим и противозудным эффектом (например, с ментолом, полидоканолом в составе), глюкокортикостероиды, местные анестетики и местные антигистаминные препараты. Общую медикаментозную терапию в основном используют при генерализованном зуде, чаще всего она направлена на лечение основного заболевания, снятие симптомов», — говорит врач.Кроме того, важно ухаживать за поврежденной кожей: постоянно увлажнять, стараться не трогать поврежденное место, пользоваться лечебной косметикой и носить одежду, в которой вы не потеете. Все это тоже должен проговорить лечащий врач.Про психогенный зудСвязь психоэмоционального состояния со здоровьем кожи установлена давно. Так, например, тревога, страх, беспокойство проявляются:покраснением или бледностью;зудом;гипергидрозом (повышенной потливостью).Если человек долго находится в стрессе, то усугубляются уже имеющиеся кожные заболевания: атопический дерматит, акне, псориаз, себорейный дерматит и другие.В основе психогенного зуда лежит, как правило, психосоматическое расстройство. И чем больше мы чешемся, тем сильнее оно усиливается. В результате образуется замкнутый цикл «стресс — зуд», и часто бывает трудно определить, что началось первым — зуд или психогенное расстройство.Состояния, которые усиливают психогенный зуд:депрессия;тревожное расстройство;обсессивно-компульсивное расстройство;нарушения пищевого поведения;соматоформное расстройство (когда внутренний конфликт отражается на уровне тела) и другие.Кроме того, наряду с психогенным зудом могут возникнуть такие расстройства, как дисморфофобия — чрезмерная озабоченность и недовольство своей внешностью и трихотилломания — навязчивое выдергивание волос.Категории психогенного зудаПервичное кожное заболевание с наличием зуда, например экзема или крапивница, которое приводит к развитию тревожного и других психических расстройств.Ухудшение состояния кожи во время стресса, например при псориазе.Психическое или психогенное расстройство, которое приводит к появлению зуда, — неврозы, депрессия.Чтобы понять, что это именно психогенный зуд, нужно изначально исключить физиологические причины, например аллергию. Если дерматолог понимает, что диагноза по его специализации нет, то пациента стоит показать психологу или психотерапевту. Как правило, после с решения психологических причин навязчивое желание чесаться пропадает.

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