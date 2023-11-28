Как отличить БОЛЬ в почках от боли в спине

Чтобы точно понять что болит, специалисты рекомендуют пройти полное обследование в больнице или специализированной клинике. От правильного диагноза зависит схема лечения и длительность терапии, поэтому не стоит пренебрегать первыми симптомами болезни.Боль в пояснице может быть вызвана различными причинами. В первую очередь люди думают о патологии позвоночного столба и болезни почек, которые расположены в районе поясницы по обеим сторонам позвоночника. Самостоятельно узнать тип боли и характер патологии невозможно, для этого потребуется прибегнуть к инструментальным методам анализа.Возможные причиныБолезненные ощущения в позвоночнике могут быть вызваны следующими причинами:микротравмы, переломы и повреждение позвоночного столба;возрастные изменения костной ткани;поднятие больших весов и тяжестей;постоянные физические нагрузки, которые заставляют организм работать на износ;наличие дегенеративных патологий спины (межпозвоночные грыжи, остеохондроз, остеопороз);инфекционно-воспалительные процессы в структурах позвоночного столба;наличие доброкачественных и злокачественных образований (кисты, онкологических опухолей).Появление патологического процесса в позвоночнике специалисты также связывают с малоподвижным и сидячим образом жизни. Низкий уровень активности приводит к отложению солей в суставах и мышцах спины, низкому обмену веществ и нарушению притока крови к позвоночнику.Если появление болезненности связано с почечными патологиями, то этому могут предшествовать следующие заболевания:Пиелонефрит – воспалительное заболевание, которое сопровождается поражением одной из почечных лоханок. При данной патологии боль возникает в районе правой или левой почки.Гломерулонефрит – поражение клубочков почек, которое приводит к дисфункции парного органа. Частыми симптомами данной болезни являются отеки нижних конечностей и резкими скачками артериального давления.Мочекаменная болезнь – патология, возникновение которой связано с нарушение обмена веществ в органе. Она характеризуется образованием небольших камней в почках, мочевом пузыре и других структурах мочевыводящей системы.Почечная недостаточность – хроническое заболевание, при котором орган утрачивает возможность образовывать и выделять мочу. При почечной недостаточности больной испытывает режущую боль справа и слева от позвоночного столба.Нефроптоз или блуждающая почка – патологическое состояние, при котором происходит смещение почки из области поясницы к органам малого таза.Злокачественные образования – онкологические опухоли в органах сопровождаются постоянным болевым синдромом.Признаки мочекаменной болезни появляются только через некоторое время, поэтому особое внимание следует уделить на тупые и постоянные боли в поясничной областиОсобенности боли при болезнях почекЗаболевания почек сопровождаются целым рядом симптомов, указывающих на воспалительный или инфекционный процесс.К основным признакам патологии почек относят:тупые, ноющие и режущие боли в районе поясницы;если человек принимает положение лежа, интенсивность болевого синдрома не изменяется;локализация болей в большинстве случаев односторонняя;во время сильного приступа боль отдает в паховую область или во внутреннюю часть бедра;начинают отекать нижние конечности человека;мочеиспускание становится проблемным и часто сопровождается дискомфортом.Обезболивающие и противовоспалительные препараты не улучшают самочувствия человека. Облегчение наступает только в случае приема спазмолитиков. Такой признак говорит о наличие мочекаменной болезни и нефритов. При серьезных воспалительных и хронических процессах в больных почках у пациента отмечается повышение температуры тела до субфебрильной и резкие скачки артериального давления.Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!Особенности боли при заболеваниях спиныЕсли поясничные боли вызваны диффузно-дегенеративными изменениями позвоночного столба, то они сопровождаются такими симптомами:резкие прострелы по всей области спины;болезненность усиливается при наклонах и поворотах туловища;облегчение наступает после того, как человек принял положение лежа;болезненность локализуется по центру позвоночного столба;при пальпации можно обнаружить мышечный спазм.Если дискомфорт и неприятные ощущения уходят в том случае, когда человек отдохнул или воспользовался противовоспалительными мазями, то это говорит о наличии дегенеративных процессов. При болезнях позвоночника можно легко определить, в каком месте возникает патологический процесс. Именно в этом участке отмечаются ярко выраженные симптомы остеохондроза, протрузий и других болезней.Мышечные спазмы вызывают сильный дискомфорт. Больной начинает ощущать ограниченность в движениях, из-за чего наклоны и повороты туловища вызывают сильную болезненностьДиагностикаДля того чтобы определить, болят почки или спина, лечащий врач направляет пациента на инструментальную диагностику.Различают несколько видов методик:УЗИ (ультразвуковое исследование),рентгенография,МРТ (магнитно-резонансная томография),КТ (компьютерная томография).С помощью УЗИ выявляют почечные патологии, так как специальный датчик может выявить камни, песок или различные образования в парном органе.Врачи рекомендуют делать УЗИ на пустой желудок и полный мочевой пузырь, чтобы необходимый орган лучше просматривался. На видео будут просматриваться небольшие частицы песка, остатки крови и конкрементов. В таком случае медицинский работник назначает дополнительную сдачу лабораторных анализов, чтобы подтвердить диагноз.С помощью рентгенографии, КТ и МРТ исследуют позвоночный столб на выявление структурных, диффузных и дегенеративных изменений. Именно эти методы обследования позволяют получить детализированное изображение костных структур и прилегающих суставов.Помимо инструментальных методов исследования, назначается сдача лабораторных анализов. Пациент должен сдать анализ мочи и крови, чтобы медицинские работники выявили отклонения от нормы.Если патологический процесс связан с нарушением работы почек, то в общем анализе крови выявиться повышенное количество лейкоцитов.Что делать в дальнейшем?В случае когда болят почки или поясница, человек должен принять меры, которые облегчат его состояние на некоторое время. Начинать самостоятельное лечение не рекомендуется, так как прием определенных медикаментов может усугубить состояние больного. Человек без медицинского образования не сможет отличить основные симптомы и проверить точность диагноза. Так, при болезнях почек нельзя пользоваться разогревающими мазями и гелями, которые эффективно помогут при патологиях позвоночника.Из повседневного рациона исключаются острые, жирные и жареные блюда, которые несут нагрузку на органы пищеварения. Также запрещены к употреблению соль, специи и мучные изделия. Быстрее вывести из организма патогенные микроорганизмы и токсины поможет большое количество жидкости. Больной должен принимать простую очищенную воду в количестве 2–2,5 литров для нормального функционирования органов. Питьевой режим должен соблюдаться до самого выздоровления пациента.Если у больного диагностированы диффузно-дегенеративные болезни, то врач может выписать прием следующих медикаментов:НПВС (нестероидных противовоспалительных средств) и обезболивающих препаратов – средства, которые действуют на очаг воспаления, снимают отек и снижают выраенность болевого синдрома (Ибупрофен, Диклофенак, Кетопрофен, Финалгон);миорелаксанты – средства, снимающие мышечный спазм (Сирдалуд, Мидокалм и другие);противоревматические препараты – группа средств, которая оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие (Мовалис, Мелоксикам, Ревмоксикам);витаминные комплексы и микроэлементы.Сильные поясничные боли купируются с помощью согревающих и обезболивающих мазей. Мази и гели на основе диклофенака быстро проникают в подкожные слои и оказывают фармакологическое действие. опубликовано econet

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