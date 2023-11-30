Что делать, если ночью нестерпимо хочется есть: поддаться или бороться с этой привычкой?

Желание навестить холодильник среди ночи хорошо знакомо многим. Но насколько безопасны для здоровья такие перекусы, особенно если они повторяются регулярно? Давайте разбираться.Человеческий организм устроен так, что сон и приём пищи друг с другом обычно несовместимы. Когда мы отправляемся в кровать, то наше тело выделяет особый гормон лептин, подавляющий аппетит и изменяющий метаболизм глюкозы и жиров. А вот после пробуждения энтероэндокринные клетки ЖКТ активно вырабатывают грелин — так называемый «гормон голода», и мы спешим поскорее позавтракать.То есть, ночной поход за чем-нибудь «вкусненьким» нормальным явлением точно не назовешь: он означает, что в работе эндокринной системы явно произошел какой-то сбой. Обычно такое случается, когда вы слишком мало ели в течение дня, либо нарушили режим сна или же сильно перенервничали накануне. И теперь организм спешит получить дополнительные калории и глюкозу, чтобы быстрее восстановиться.Однако если такие приступы голода повторяются не менее двух раз в неделю, это серьёзный повод насторожиться. А в некоторых случаях еще и записаться к врачу.Причина 1: Недостаток калорийАмериканский нейробиолог Николь Авена считает, что ночные приёмы пищи в большинстве случаев возникают из-за резкого сокращения рациона.«Если вы сидите на диете, пытаясь похудеть, а потом обнаруживаете себя стоящей у открытого холодильника в два часа ночи, это значит, что организм не насытился в дневное время и ему не хватает ресурса, чтобы перейти к полноценному сну», — объясняет она. Ночная тяга к перекусам обычно проходит, как только люди начинают нормально питаться.Причина 2: СтрессПо мнению профессора психологии в психиатрии Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании Келли Эллисон, ощутить голод среди ночи может заставить ещё и сильный стресс. Он может быть вызван, например, каким-то неприятным событием или большой нагрузкой на работе. И человек вместо того, чтобы лежать в постели наедине с беспокойными мыслями, предпочитает их заедать.Проще говоря, еда здесь выступает в качестве снотворного. А потом такое поведение уже входит в привычку.Разовое заедание стресса не опасно. А вот когда оно войдет в привычку, это обязательно приведет к появлению лишнего веса, неблагоприятно отразится на здоровье и внешности.Причина 3: Расстройства психикиТа же профессор Эллисон выяснила, что люди, страдающие расстройствами пищевого поведения или депрессией также склонны к перекусам далеко за полночь. Это своего рода побочный эффект.«В полусонном состоянии у них гораздо меньше самоконтроля, поэтому человек, упорно избегающий еды днем, вполне может прийти к холодильнику в предрассветные часы», — утверждает исследовательница.Хотя редкие ночные перекусы вряд ли принесут большой вред, но если они уже стали обыденностью, это может привести к множеству проблем со здоровьем. Прежде всего, они нередко вызывают снижение уровня инсулина, вырабатываемого естественным образом.Кроме того, такие поздние ужины заметно ухудшают качество сна, что заметно влияет на настроение в течение следующих суток. Так что в итоге получается замкнутый круг: скверное самочувствие из-за недосыпа приводит к плохому аппетиту днем, а ночью мы снова бежим к холодильнику, чтобы порадовать себя каким-нибудь лакомством.Как перестать есть на ночьПрофессор Элисон советует заменить прием пищи другими занятиями, которые будут отвлекать от мыслей о еде — например, читать книги, слушать успокаивающую музыку или медитировать.На худой конец можно затруднить самой себе доступ к продуктам: если есть такая возможность, то обязательно запирайте на ночь кухню или хотя бы холодильник. А еще следите за тем, чтобы в доме не было фастфуда и других видов еды, которую не нужно готовить — те же чипсы, сосиски или сладости.Если же простые методы не помогли, то стоит обратиться к специалисту, который занимается пищевыми расстройствами.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки