Врач Мамаева объяснила, как избавиться от симптомов метеозависимости

Терапевт клиники «УГМК-Здоровье» Ольга Мамаева рассказала, почему человек часто чувствует ухудшение здоровья в непогоду и как избавиться от симптомов метеозависимости.Врач отметила, что метеозависимость не является заболеванием, обычно под этим словом врачи подразумевают обострение уже присутствующих у человека заболеваний.«Частично можно подвести научное обоснование метеозависимости, если посмотреть на южные страны, где преобладает солнце и достаточно стабильная погода. Люди там здоровее и живут дольше».Мамаева объясняет, что состояние человека зависит от атмосферного давления.Например, если воздух сухой, капилляры сужаются, и к органам и тканям поступает меньше кислорода. А если на улице холодно, то человек меньше двигается, из-за чего случается нарушение кровоснабжения у людей с деформирующими остеоартрозами, ревматоидными артритами.«Изменение настроения и сонливость, которые часто ощущаются во время дождливой и снежной погоды, могут быть также связаны со снижением солнечной активности», — говорит Мамаева.В пасмурные дни организм вырабатывает большое количество гормона сна — мелатонина, потому снижается уровень серотонина и ухудшается настроение.Чтобы справиться с нагрузкой на организм во время непогоды, Мамаева советует соблюдать рекомендации врача по лечению хронических состояний, избегать стрессовых ситуаций, а также больше двигаться и заниматься физическими упражнениями.

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