Не отбеливайте зубы зимой: и еще 5 советов от звездного стоматолога

Зимой зубы чаще всего становятся чувствительнее и нуждаются в более тщательном уходе, об этом говорит большинство стоматологов. Наш эксперт, звездный врач-стоматолог Луиза Автандилян, делится важными рекомендациями, чтобы ваша улыбка сияла даже в холодное время года.Следите за температурой напитковЧем ниже температура на улице, тем короче должны быть ваши беседы на свежем воздухе, советует специалист. Все дело в том, что при резком перепаде температур на эмали могут образовываться трещины и в целом повышается чувствительность. Также избегайте слишком горячих напитков сразу после улицы. В зимнее время зубы как никогда нуждаются в вашей поддержке. «Включите в ежедневное меню твердые сыры, молочные продукты, яйца, рыбу, орехи и морепродукты, а после консультации с врачом для профилактики можно начать принимать витамины и минеральные добавки», — говорит Луиза.Меняем зубную щеткуВажное правило, которое актуально в любое время года. Однако зимой, учитывая суровые погодные условия и более негативное внешнее воздействие на зубы, этому стоит уделить особое внимание. Особенно важно менять щетку после болезни. Луиза: «В случае, если вы заболели, после выздоровления смените старую зубную щетку на новую, чтобы средство гигиены не стало источником инфекции».Откажитесь от отбеливанияВо всяком случае, от отбеливающих зубных паст и других агрессивных домашних средств, применение которых не может контролировать специалист. Слабая эмаль может очень быстро испортиться еще больше, что приведет к обратному эффекту — зубы станут темнее. Врач: «Избегайте использования агрессивных отбеливающих паст и выбирайте мягкие средства с умеренным уровнем абразивности и реминерализирующими компонентами в составе».Чистим полость рта в течение дняНе стоит и говорить, что чистка зубов должна проходить как минимум два раза в день. Однако и в течение дня важно уделить зубам внимание, даже если вы заняты. По возможности, используйте зубную нить или ирригатор после приема пищи. Как говорит наш эксперт, это позволит предотвратить возникновение кариеса и заболеваний пародонта.Посещайте стоматологаПрофессиональная чистка и регулярный осмотр — важнейшие условия поддержания красоты улыбки. Важно вовремя предотвратить разрушения зуба и как минимум избавиться от твердого налета. Благодаря чистке ваши зубы приобретут красивый здоровый блеск и даже станут светлее на пару тонов.

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