Врач Мухина: квашеная капуста зимой полезна для защиты от холода

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о пользе калорийной, жирной и ферментированной пищи зимой для защиты от холода.Врач Мухина рассказала о неожиданной пользе зимой квашеной капусты. Этот продукт, по словам специалистки, помогает организму лучше переносить холод.«Ферментированные зимние блюда, например квашеная капуста, казалось бы, холодные. Но они тоже участвуют в терморегуляции, потому что задерживают воду», - поделилась объяснением Мухина.Также, добавила она, холодная погода лучше переносится организмом при употреблении жирных сортов мяса, рыбы. Терморегуляция в организме после такой еды улучшается благодаря получению жира и белка.Какие еще продукты и блюда полезны зимой для защиты от холода:Умеренно горячие бульоны.Сало: достаточно ломтика в 30 граммов за день.Паштеты.Субпродукты.Каши с сухофруктами, орехами и молоком.

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