Что такое туннельный синдром и как его избежать

Туннельный синдром, или синдром карпального канала — патологическое состояние, возникающее при защемлении срединного нерва в запястье. Оно часто развивается у людей, которые активно пользуются компьютером. Подробнее об этой патологии и мерах профилактики рассказал врач травматолог-ортопед, ведущий специалист “СМ-Клиника” Алишер Зохиров.От чего развивается туннельный синдромТуннельный синдром возникает при межмышечном, межкостном или межсухожильном защемлении срединного нерва в запястье.“Это патологическое состояние развивается при отечности или сжатии нерва, отечности запястного канала, воспалении сухожилий, — говорит Алишер Зохиров. — Оно сопровождается болезненными ощущениями, снижением чувствительных и двигательных функций. Без лечения заболевание прогрессирует — в результате со временем возникает слабость и истощение мышц”.При туннельном синдроме человек может ощущать онемение, жжение, покалывание, которые появляются ночью, болезненность в ладонях, сопровождающуюся прострелами в пальцы, ограничение подвижности кистей и слабость мышц. Становится трудно взять или удержать мелкие предметы, а со временем теряется способность удерживать даже крупные предметы.Для диагностики туннельного синдрома проводятся специальные тесты, а также инструментальные исследования по показаниям — рентген, УЗИ, КТ и МРТ лучезапястного сустава.Как лечат туннельный синдром“На начальном этапе развития заболевания эффективны консервативные методики лечения: применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в виде мазей или гелей, применение НПВП перорально или внутримышечно, физиотерапия, использование бандажа-фиксатора, ЛФК”, — говорит травматолог-ортопед “СМ-Клиника”.Если консервативное лечение не помогает, проводится операция — рассечение карпальной связки. Такую операцию можно провести как открыто с помощью небольшого разреза длиной около трех сантиметров, так и с помощью эндоскопической техники, когда делается небольшой прокол в коже и специальным инструментом под контролем эндоскопа рассекается связка. Восстановление после операции может занимать от одного до четырех месяцев.Меры профилактикиЧтобы предотвратить возникновение туннельного синдрома, Алишер Зохиров рекомендует соблюдать меры профилактики:- не переохлаждать руки. В холоднее время года нужно носить перчатки, поскольку переохлаждение является провоцирующим фактором развития заболевания;- избегать избыточного напряжения кисти и лучезапястного сустава;- во время работы за компьютером использовать удобную мышь;- при выполнении монотонных действий делать регулярный перерыв и давать рукам отдыхать.“Также важно не откладывать лечение сопутствующих заболеваний, которые могут провоцировать развитие синдрома карпального канала, — говорит врач. — Контролировать свое состояние здоровья, отслеживать уровень глюкозы в крови, артериальное давление и прочие показатели”.

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