Врач Петрова развенчала вредные мифы о похудении, а диетолог Пономарева рассказала как снизить вес, не потеряв здоровье

Врач Ирина Петрова развеяла популярные мифы о похудении, которые могут навредить здоровья.Заблуждения в этом вопросе могут обернуться неприятными последствиями для здоровья, сообщает ПетроваПервый миф - голодание.«Как плохо переедание, так плохо и недоедание», — объясняет Петрова.Еда нам необходима для метаболизма и работы организма. Важно правило соотнести в белки, жиры и углеводы в рационе, чтобы был баланс.Второй миф – отказ от некоторых продуктов, которые на самом деле полезны для здоровья.«Сахар и выпечка не являются полезными продуктами, и от них лучше отказываться».Следующая ошибка в том, что некоторые недооценивают опасность избыточного веса.«Бодипозитив – 3-ий миф. Это хорошо для психики, но для здоровья это катастрофа, потому что ожирение в современном мире воспринимается как доброкачественная опухоль».Последний миф – считать, что "животик" у мужчины связан с возрастом, и что он необходим.На деле – это снижение половых гормонов и общее ухудшение здоровья.Врач диетолог Василиса Пономарева согласилась с коллегой, и специально для МедикФорум добавила еще три мифа, которые необходимо развенчать, чтобы люди перестали себе вредить.Пропуск приема пищи ради похуденияРегулярное питание помогает регулировать обмен веществ и обеспечивать организм постоянным запасом питательных веществ, что жизненно важно для поддержания здорового веса в течение долгого времени."Пропуск приема пищи может привести к перееданию или чрезмерному употреблению нездоровых закусок в дальнейшем, что на самом деле может привести к набору веса. Употребление небольших порций и более частое питание в течение дня поможет вам не сбиться с пути и избежать приступов голода".Прием пищи поздно вечером приводит к увеличению весаНочные перекусы не заставят вас набрать вес, если вы помните о нескольких вещах.«Это миф. Прием пищи поздно вечером не является прямой причиной увеличения веса».Как и во всем, здесь есть оговорки. Например, если вы уже достигли своей дневной цели по количеству калорий, прием пищи поздно вечером приведет к перееданию.«Или, если мы сидим перед телевизором, зачастую мы не можем контролировать порции».Употребление менее 1000 калорий в день поможет вам похудеть"Потребление слишком малого количества калорий может затруднить похудение в долгосрочной перспективе".Употребление слишком малого количества калорий может привести к усталости, тяге к еде и перееданию, а также может замедлить метаболизм. Здоровое, сбалансированное питание с правильным количеством калорий является ключом к успешной потере веса.Кроме того, важно следить за тем, чтобы в вашем рационе было достаточно витаминов и минералов, что может быть затруднительно при низкокалорийной диете.Потребление меньшего количества калорий, чем необходимо вашему организму для поддержания основных функций, также может вызвать другие проблемы со здоровьем и повлиять на каждую систему органов в организме."Ваше тело начнет разрушать собственные ткани, и мышцы станут первой мишенью. Это касается и вашего сердца, которое может начать реагировать снижением частоты сердечных сокращений и артериального давления и со временем увеличивать риск сердечной недостаточности".

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