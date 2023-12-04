Вопрос врачу: «У меня аллергия на мандарины. Чем их заменить, чтобы ощутить праздник?»

Если я ем мандарины, буквально через полчаса покрываюсь сыпью, все зудит и чешется. Но в Новый год кругом мандарины, и так хочется побаловать себя! Можно ли мне их есть — или чем-то заменить, чтоб оставить атмосферу праздника?Ника, 27 летПротив простуды и депрессии«Мандарины — кладезь витаминов и антиоксидантов, которые помогают поддержать иммунитет и поднять настроение в хмурые дни, — отмечает врач-аллерголог Яна Болотова. — Мякоть цитруса в основе своей состоит из воды — 87%, а еще на 7-10% — из сахара, а также кислот, пектиновых веществ, минеральных солей, гликозидов, эфирных масел и витаминов».В мандарине много аскорбиновой кислоты, витамина С, поэтому фрукт помогает выздороветь при простудах и гриппе, так часто посещающих нас осенью и зимой. Кроме этого мандарины содержат витамины группы B, P, K, D, а в соке мандарина присутствует минералы — кальций, магний и калий.Этот солнечный фрукт может стать и средством от осенне-зимней депрессии, ведь его вкус, цвет, запах поднимают настроение, как ничто другое. В мандаринах почти полностью отсутствуют нитраты. Лимонная кислота, входящая в его состав, нейтрализует вредные соединения.Часто вызывают аллергиюЦитрусовые относят к группе риска. У них высокий уровень аллергенности. А значит, людям, у которых есть или когда-то была аллергия как вообще на продукты питания, так и на цитрусовые, стоит с большой осторожностью пробовать солнечные фрукты. Этого нельзя делать, не проконсультировавшись с врачом.«Аллергия на цитрусовые и, в частности, на мандарины встречается довольно часто. Аллергеном может быть и мандарин, и те вещества, которыми обрабатывают плоды перед транспортировкой и для хранения», — объясняет врач.Чаще такая аллергия является приобретенной, развивается в течение жизни человека, но существует и генетическая предрасположенность к аллергическим заболеваниям, которая при определенных условиях (провоцирующих факторах) начинает проявлять себя. На проявление аллергии на мандарин влияют непосредственно частота, количество съедаемых фруктов, а также возраст первичного поступления антигена в организм (когда человек впервые попробовал мандарин).Детям — крайне осторожноМамочки с осторожностью вводят мандарины в рацион детей до первого года или до трехлетнего возраста (в зависимости от индивидуальной расположенности к аллергии и советов врачей). Цитрусовые могут вызвать сильную аллергическую реакцию. Это связано в том числе с незрелостью пищеварительного тракта ребенка. Но пробовать мандарины можно по рекомендации доктора и начиная с одной дольки.Если у вас никогда в жизни не было аллергии, вряд ли она появится вдруг. Но возможна в случае обработки фруктов сильными аллергенами.Симптомы аллергии на мандаринПосле попадания антигенов мандарина в восприимчивый организм (готовый к отражению атаки аллергенами-антигенами мандарина) аллергическая реакция возникает в течение нескольких минут или часов. Симптомы могут быть различными, так как заболевание влияет на различные органы и системы органов человека. Для развития аллергии достаточно нескольких долек мандарина.Самое частые проявления аллергии на мандарин и другие цитрусовые:кожная реакция - возникновение сыпи (крапивница), зуда, покраснений;может развиться аллергический конъюнктивит, который проявляется отеком, зудом, покраснением слизистой глаз, слезотечением;респираторные проявления разнообразны, от аллергического ринита — заложенность, зуд носа, чихание до развития удушья до выраженных приступов кашля, появления свистящих хрипов в грудной клетке;поражается и желудочно-кишечный тракт — возникают боли в желудке, диарея, метеоризм, тошнота, рвота.Аллергия на мандарин может принимать и самые тяжелые формы аллергических реакций — жизнеугрожающие симптомы, такие как отек Квинке и анафилактический шок.Важный фактСуществует истинная аллергия на мандарин, которая проявляется аллергическими реакциями, а есть псевдоаллергия, возникающая после употребления большого количества фруктов одномоментно.Псевдоаллергия является симптомом повреждения желудочно-кишечного тракта, возникают явления диспепсии, а это, в своем роде, протест желудочно-кишечного тракта на погрешность в питании.Врачи чаще всего назначают для проверки причин аллергии кожные пробы. Они проводятся аллергологом-иммунологом. Также может быть назначен анализ крови на аллерген мандарина, то есть выявление специфических иммуноглобулинов E.Чем заменить мандариныК сожалению, при наличии истинной аллергии на мандарины или другие цитрусовые рекомендовано отказаться от употребления в пищу всех цитрусовых. Но всегда можно найти альтернативу — другие вкусные и полезные фрукты и ягоды.«Топ полезных фруктов и ягод, которые содержат большое количество витаминов, минералов, растительной клетчатки, — клубника, голубика, черника, яблоко, груша, хурма, персик, абрикос. Также не забываем о сухофруктах, это прекрасная замена сладостям, — рекомендует врач.При аллергии полезна ароматерапия, натуральные эфирные масла содержат вещество кадинен, которое обладает естественным антигистаминным действием. Используйте для ароматизации помещения в праздники не только эфирные масла кедра, можжевельника, сосны, но и эвкалипта, лемонграсса, иланг-иланга, сандала, лаванды, мяты, чайного дерева. Перед применением стоит провести тест на аллергию.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки