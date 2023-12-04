Вопрос врачу: «У меня аллергия на мандарины. Чем их заменить, чтобы ощутить праздник?»
Ника, 27 лет
Против простуды и депрессии
«Мандарины — кладезь витаминов и антиоксидантов, которые помогают поддержать иммунитет и поднять настроение в хмурые дни, — отмечает врач-аллерголог Яна Болотова. — Мякоть цитруса в основе своей состоит из воды — 87%, а еще на 7-10% — из сахара, а также кислот, пектиновых веществ, минеральных солей, гликозидов, эфирных масел и витаминов».
В мандарине много аскорбиновой кислоты, витамина С, поэтому фрукт помогает выздороветь при простудах и гриппе, так часто посещающих нас осенью и зимой. Кроме этого мандарины содержат витамины группы B, P, K, D, а в соке мандарина присутствует минералы — кальций, магний и калий.
Этот солнечный фрукт может стать и средством от осенне-зимней депрессии, ведь его вкус, цвет, запах поднимают настроение, как ничто другое. В мандаринах почти полностью отсутствуют нитраты. Лимонная кислота, входящая в его состав, нейтрализует вредные соединения.
Часто вызывают аллергию
Цитрусовые относят к группе риска. У них высокий уровень аллергенности. А значит, людям, у которых есть или когда-то была аллергия как вообще на продукты питания, так и на цитрусовые, стоит с большой осторожностью пробовать солнечные фрукты. Этого нельзя делать, не проконсультировавшись с врачом.
«Аллергия на цитрусовые и, в частности, на мандарины встречается довольно часто. Аллергеном может быть и мандарин, и те вещества, которыми обрабатывают плоды перед транспортировкой и для хранения», — объясняет врач.
Чаще такая аллергия является приобретенной, развивается в течение жизни человека, но существует и генетическая предрасположенность к аллергическим заболеваниям, которая при определенных условиях (провоцирующих факторах) начинает проявлять себя. На проявление аллергии на мандарин влияют непосредственно частота, количество съедаемых фруктов, а также возраст первичного поступления антигена в организм (когда человек впервые попробовал мандарин).
Детям — крайне осторожно
Мамочки с осторожностью вводят мандарины в рацион детей до первого года или до трехлетнего возраста (в зависимости от индивидуальной расположенности к аллергии и советов врачей). Цитрусовые могут вызвать сильную аллергическую реакцию. Это связано в том числе с незрелостью пищеварительного тракта ребенка. Но пробовать мандарины можно по рекомендации доктора и начиная с одной дольки.
Если у вас никогда в жизни не было аллергии, вряд ли она появится вдруг. Но возможна в случае обработки фруктов сильными аллергенами.
Симптомы аллергии на мандарин
После попадания антигенов мандарина в восприимчивый организм (готовый к отражению атаки аллергенами-антигенами мандарина) аллергическая реакция возникает в течение нескольких минут или часов. Симптомы могут быть различными, так как заболевание влияет на различные органы и системы органов человека. Для развития аллергии достаточно нескольких долек мандарина.
Самое частые проявления аллергии на мандарин и другие цитрусовые:
кожная реакция - возникновение сыпи (крапивница), зуда, покраснений;
может развиться аллергический конъюнктивит, который проявляется отеком, зудом, покраснением слизистой глаз, слезотечением;
респираторные проявления разнообразны, от аллергического ринита — заложенность, зуд носа, чихание до развития удушья до выраженных приступов кашля, появления свистящих хрипов в грудной клетке;
поражается и желудочно-кишечный тракт — возникают боли в желудке, диарея, метеоризм, тошнота, рвота.
Аллергия на мандарин может принимать и самые тяжелые формы аллергических реакций — жизнеугрожающие симптомы, такие как отек Квинке и анафилактический шок.
Важный факт
Существует истинная аллергия на мандарин, которая проявляется аллергическими реакциями, а есть псевдоаллергия, возникающая после употребления большого количества фруктов одномоментно.
Псевдоаллергия является симптомом повреждения желудочно-кишечного тракта, возникают явления диспепсии, а это, в своем роде, протест желудочно-кишечного тракта на погрешность в питании.
Врачи чаще всего назначают для проверки причин аллергии кожные пробы. Они проводятся аллергологом-иммунологом. Также может быть назначен анализ крови на аллерген мандарина, то есть выявление специфических иммуноглобулинов E.
Чем заменить мандарины
К сожалению, при наличии истинной аллергии на мандарины или другие цитрусовые рекомендовано отказаться от употребления в пищу всех цитрусовых. Но всегда можно найти альтернативу — другие вкусные и полезные фрукты и ягоды.
«Топ полезных фруктов и ягод, которые содержат большое количество витаминов, минералов, растительной клетчатки, — клубника, голубика, черника, яблоко, груша, хурма, персик, абрикос. Также не забываем о сухофруктах, это прекрасная замена сладостям, — рекомендует врач.
При аллергии полезна ароматерапия, натуральные эфирные масла содержат вещество кадинен, которое обладает естественным антигистаминным действием. Используйте для ароматизации помещения в праздники не только эфирные масла кедра, можжевельника, сосны, но и эвкалипта, лемонграсса, иланг-иланга, сандала, лаванды, мяты, чайного дерева. Перед применением стоит провести тест на аллергию.
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