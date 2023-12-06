Врачи назвали разницу между "щемлением" в сердце и тревогой, невролог рассказала когда подозревать паническую атаку

Часто на "уколы" в области сердца жалуются даже молодые люди. Если дискомфорт появился во время физической нагрузки и прошёл, то это не страшно.Если боль появляется, когда человек останавливается после нагрузки, это требует внимания. В большинстве случаев даже при дискомфорте в грудной клетке достаточно просто расслабиться и подышать, особенно если случай эпизодический. Однако если болевые ощущения повторяются, рекомендуется обследоваться у врача, отметили эксперты телеканала "Доктор".У людей из-за неврозов могут возникать ощущения "щемления", боли в области сердца и реальной одышки. Если боль появляется, когда человек останавливается после нагрузки - повод обязательно обратиться к врачу. Это похоже на сердечную боль.Ещё одним проявлением сбоя в работе вегетативной нервной системы является паническая атака. В таком случае человек испытывает приступ страха и тревоги, частота сердцебиения увеличивается, давление повышается, дыхание учащается, появляется ощущение удушья.Врач-невролог Александра Алехина рассказала специально для МедикФорум о симптомах панической атаки.Паническая атака – это единичный эпизод непреодолимого чувства сильного страха и тревоги. Оно возникает как внезапный приступ с физическими симптомами и пугающими мыслями."Если у вас паническая атака, у вас может быть учащенное сердцебиение и учащенное сердцебиение. У вас может возникнуть боль в груди. Вы можете почувствовать покраснение, озноб, потливость и дрожь. Вы также можете почувствовать головокружение, слабость и одышку. Вы можете чувствовать, что собираетесь умереть", - говорит Алехина.По симптомам может показаться, что у вас сердечный приступ, инсульт, приступ астмы или другая неотложная медицинская помощь.Чтобы лучше справляться со стрессовыми ситуациями, рекомендуется заниматься регулярными физическими нагрузками и обеспечивать качественный сон.Каковы симптомы панической атаки?"Симптомы панической атаки могут возникнуть в любое время. Они возникают очень быстро и обычно достигают пика в течение 10 минут".Симптомы включают в себя:потливостьдрожь или тряскаучащение пульсаболь в грудиодышкаощущение, будто ты задыхаешьсятошнота или боль в желудкеголовокружение или ощущение легкомысленности или обморокаонемение или покалываниегорячие или холодные приливыдеперсонализация (чувство оторванности от себя)дереализация (ощущение нереальности)страх смертистрах потерять контроль или сойти с умаЧто делать, если у вас паническая атака?Есть некоторые вещи, которые могут помочь, когда у вас паническая атака.Дышите глубоко и медленно в течение примерно 4 минут — это может уменьшить симптомы паники.Старайтесь дышать животом, а не грудью.Напомните себе, что симптомы вызваны тревогой, если, конечно, вы не сомневаетесь (см. выше).Знайте, что паническая атака пройдет.Постарайтесь преодолеть симптомы, а не бороться с ними.Является ли приступ тревоги тем же, что и паническая атака?«Атака тревоги» не является признанным медицинским термином, и для разных людей он может означать разные вещи. Сказать «У меня случился приступ паники» может означать «Я почувствовал беспокойство», или «У меня случился приступ паники», или это может означать что-то еще."Тревога включает в себя чувство беспокойства по поводу того, что может произойти или должно произойти, а также чувство нервозности или напряжения. Тревога является частью жизни. Но есть люди, которые испытывают тревогу так часто, что это мешает им жить. В этом случае у них может быть тревожное расстройство".

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки