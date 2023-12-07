Болезнь на мягких лапах: наличие кошек в доме повышает риск развития шизофрении у хозяев — учёные Люди, у которых есть
Эксперты из Квинслендского центра исследований психического здоровья проанализировали более 1,9 тысячи научных статей, опубликованных с 1980 по 2023 год, выбрав 106 для полнотекстового обзора. В итоге основой для их работы стали данные из 17 публикаций.
Выяснилось, что присутствие домашних животных, особенно кошек, вызывает повышенный риск возникновения шизофрении у людей в возрасте до 25 лет. Это связано с паразитом, передающимся через укусы животных: он плохо влияет на мозг человека, приводя к ухудшению памяти, нарушениям когнитивных функций, бреду, расстройству личности и другим негативным явлениям.
«Наши результаты подтверждают связь между воздействием кошек и повышенным риском широко определённых расстройств, связанных с шизофренией; однако результаты неоднозначны. Существует потребность в более качественных исследованиях в этой области», — подчеркнули учёные.
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