Кардиолог Старокожева назвала лучшие упражнения для стабилизации давления, а врач Захарова посоветовала ходить в походы

Врач-кардиолог ЦКБ «РЖД-Медицина» Анастасия Старокожева назвала лучшие упражнения для стабилизации давления.Специалист заявила, что необходимы аэробные тренировки. Они должны включать в себя пешие прогулки ускоренным шагом с частотой 110 шагов в минуту, плавание, бег трусцой, езду на велосипеде, танцы и пеший туризм.Отмечается, что иногда нагрузки можно сделать более интенсивными и заниматься бегом, прыжками со скакалкой и аэробикой.Старокожева подчеркнула, что с помощью регулярных кардиотренировок можно не только поддерживать здоровье сердца, но и улучшить функцию легких, нормализовать артериальное давление, уменьшить вес и предотвратить развитие сахарного диабета. По ее мнению, лучше всего заниматься физическими нагрузками средней интенсивности — 150-300 минут в неделю.Врач общей практики Татьяна Захарова подтвердила пользу упражнений, но рекомендовала следить за своим состоянием и консультироваться с врачом."В широком смысле физические упражнения помогают снизить кровяное давление, уменьшая жесткость кровеносных сосудов. Это делает кровеносные сосуды более «податливыми» или растяжимыми и способными расширяться или расширяться, создавая больше «пространства» для тока крови. Это уменьшает давление, оказываемое кровью на стенки артерий", - говорит Захарова.Кровеносные сосуды состоят из трех слоев ткани, составляющих стенки сосудов. Самый внутренний слой известен как эндотелиальный слой. Было показано, что физические упражнения влияют на активность именно эндотелия.Снижение артериального давления может быть наиболее значительным сразу после тренировки. Идеальный способ борьбы с высоким кровяным давлением — это разбить тренировку на несколько занятий в течение дня. Фактически, одно исследование показало, что три 10-минутные прогулки в день более эффективно предотвращают будущие скачки артериального давления, чем одна 30-минутная прогулка в день.ПоходыМышечная сила, необходимая для подъема по дороге на уклон, холм или гору, может помочь вам достичь более высокого уровня физической подготовки."Физическая активность, такая как длительные пешие прогулки, может снизить артериальное давление до 10 пунктов".Силовые тренировкиХотя это звучит нелогично, силовые тренировки или поднятие тяжестей могут снизить кровяное давление. Силовые тренировки на самом деле временно повышают уровень артериального давления, но могут улучшить общую физическую форму, что также улучшит уровень артериального давления.«Польза от упражнений не будет реализована, если упражнения не будут постоянными, поэтому теория используй или потеряешь верна. Вы можете потерять результаты после прекращения тренировок на две недели. Умеренные упражнения в течение 150 фунтов. минут в неделю или энергичные упражнения в течение 75 минут в неделю — стандартная рекомендация».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки